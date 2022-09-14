國旅住宿補助搶光別哭哭！2022年振興補助總整理 還有優惠趕快搶

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文／姜雅馨

隨著後疫情時代來臨，不僅出門戴口罩、保持社交距離成為民眾外出活動時的規約，日常生活的消費型態也跟著改變，導致餐飲、觀光業深受影響，對此政府也推出一系列振興補助措施，希望能刺激國內經濟與買氣。

從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統來看近一年「政府振興補助」熱門關鍵字，可見補助、補貼、振興、國旅、電動、機車、加碼、五倍券、住宿、優惠、租金，主因為台灣近兩年受疫情影響，政府為促進經濟、觀光、餐飲等產業發展，推動五倍券振興補助與加碼優惠，另外今（2022）年像是疫情紓困、悠遊國旅、農遊券、租金補貼、購買電動機車也能申請相關補助，讓業者紓困的同時也能刺激消費者買氣。

image source:《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

今天《DailyView網路溫度計》也整理2022年政府推出的各項振興補助方案，趕快跟著小編一起來搶優惠吧～

＃租金補貼

➤300億元中央擴大租金補貼專案

租屋族有福了！行政院內政部推動「300億元中央擴大租金補貼專案」4年計畫，新制申請次數為1年1次，為期兩個月，今年原訂從7月1日上午9時至8月31日17時止，政府特別加碼延長至10月31日止，針對35歲以下單身青年、新婚家庭育有未成年子女（含胎兒）家庭、社會或經濟弱勢家庭，只要每人每月所得為各地最低生活費3倍以下，就能上網填寫資料申請，8月31日前申請民眾待9月待機關審核通過後，10月就可領取租金補貼。

租屋族如果今年錯過了優惠，或者正為了要繼續租屋或是買個小巢在傷腦筋，不妨參考各縣市的申請標準，以台北市與新北市為例，每人每月均所得分別需低於56,046元、47,400元，且家中家庭成員包含申請人、申請人配偶、申請人或其配偶之未成年子女（含胎兒）均未持有自有住宅，就算沒有設籍在租屋處，只需要上傳租賃契約、存摺封面也能快速申請。

image source:翻攝內政部不動產資訊平台

＃悠遊國旅

➤交通部觀光局悠遊國旅振興方案

隨著後疫情時代來臨，為促進國內觀光旅遊，政府也加碼推出「悠遊國旅」振興方案，雖然住宿補助已經在9月8日截止，但主題遊樂園部分，自由行旅客於平日走訪小人國、六福村、劍湖山等遊樂園，仍可享有原價3折入園優惠，想要出門走走的民眾絕對要把握機會～

若是國內團體旅遊之合法設立旅行業，7月15日起至9月30日止，申請團數以20團為限（有分公司者每家分公司可多增3團）、10月1日起至12月15日止，申請團數以15團為限（有分公司者每家分公司可多增2團），組團人數本島超過15人以上、離島超過6人以上，旅遊天數為兩天一夜以上且旅遊行程安排於放假日未超過1日（三天兩夜則為2日，以此類退），符合兩項行程條件即可申請每團2萬元補助，若是再符合國家綠道等加碼條件，可多享5,000元至1萬元加碼補助。

image source:翻攝交通部觀光局悠遊國旅振興方案





＃電動機車補助

➤各縣市政府補助資訊

➤政府補助試算

隨著環保意識逐年抬頭，電動機車也成為現代人購車的熱門首選！台北市、新北市及桃園市去（2021）年即推出電動機車振興加碼方案，台北市和桃園市都宣布將加碼補助延長至12月31日，現在購車族不需使用振興券，只要購入電動機車就能立馬享有振興加碼8,000元補助！

image source:翻攝Facebook／宏佳騰智慧電車

不論是新購電動機車、淘汰老舊機車並換購電動機車，消費者除了享有中央與地方政府的補貼，還能將電動機車減碳效益拿去交易，獲取1,500元以上獎勵金。以桃園市為例，一般民眾新購重型電動機車可獲得19,000元補助、汰舊換購重型電動機車可獲得27,800元補助，還能搭配「防疫英雄專案」、「青年輕鬆購車專案」，再加碼原車價95折補助，若是購入第二輛電動機車，一樣可享上述優惠！對於平常需要騎車代步的人來說，不僅可以省下購車時一大筆開銷，也能為地球永續發展貢獻一份心力。

image source:翻攝行政院環境保護署

image source:《DailyView網路溫度計》

＃農遊券

➤行政院農委會農遊券

行政院農業委員會為鼓勵民眾可以選購當季營養又美味的農漁產，祭出「六吃興旺」農漁產促銷活動，凡是民眾在8月8日至9月30日期間，在各大農漁會、農遊券活動合作業者、四大農漁產電商平台購買文旦、石斑魚、白帶魚、竹莢魚、午仔魚及台灣鯛等6項商品，單筆消費滿600元以上登錄發票就有機會抽中面額200元農遊券一張，預計抽出30萬名幸運得主。

本次農遊券抽獎時間預定為10月5日，中籤民眾可於當日起至12月5日為止，透過農遊券APP領券，並於全台農遊券合作業者消費使用，從門票、農事體驗、生態導覽、田園餐飲等通通都能使用，趕快將你手中符合資格的發票進行登錄抽獎吧～

image source:翻攝Facebook／行政院農業委員會

＃2022年紓困補助方案

➤2022年紓困補助方案

➤中央與地方政府紓困補助方案



近年受新冠疫情影響，國內不少產業受到經濟衝擊，許多勞工更是面臨縮短工時、失業的窘境，政府對此推出「2022年紓困補助方案」，針對不同對象提供多元管道，以「助產業」、「護勞工」、「減負擔」、「穩金流」等4大面向，希望能夠藉此幫助台灣產業與勞工度過疫情難關。

以勞工紓困補助為例，待業勞工為年滿15歲以上國民、新住民配偶，即可選擇「安心即時上工」，透過公立就業服務機構推介至公部門從事計時工作，針對15歲以上投保勞保、減少工時的勞工提供「充電再出發訓練計畫」、「安心就業計畫」，不僅能參與免費訓練課程，依照減班休息前後薪資差額，政府還會按月給予3,500元至11,000元補貼，另外醫療機構人員也有1,500元至10,000元的津貼可領取。企業部分，像是餐飲業者、藝文業者、旅行業者和其他受疫情影響之企業，政府也投入補助經費、延長紓困貸款期限，在保障勞工權益的同時也能促進國內產業穩定發展。

image source:翻攝Facebook／勞動部