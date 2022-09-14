南瑪都生成三颱共舞 各地天氣曝光

中央氣象局指出，原位於硫磺島西南方海面的熱帶性低氣壓，今日凌晨2時發展為輕度颱風，為編號第14號颱風「南瑪都」，預估強度有機會到輕颱上限至中颱等級。形成「梅花、莫柏、南瑪都」三颱共舞局面。

原位於硫磺島南南西方海面的熱帶性低氣壓，於今清晨2時發展為第14號輕颱「南瑪都」，根據氣象局資料，其中心位於台北東方1880公里海面上，未來預測向西北朝日本南方海面前進，對台灣無直接影響。

另外，受中颱「梅花」及其外圍環流影響，北部海面平均風力10至11級，最大陣風13級；東北部海面平均風力可達6級，最大陣風8級，且今上午起台灣東南部海面平均風力將增強至6級，最大陣風8級，務必加強戒備。

今明天氣，氣象局表示，今日各地及離島大多為多雲到晴，僅北部、東半部地區及馬祖有局部短暫陣雨，午後其他山區有局部短暫雷陣雨。明日各地大多為多雲到晴，午後東半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。