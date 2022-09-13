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大樂透頭獎落高雄 彩券行二度開頭獎老闆明早放炮慶祝
大樂透今晚開獎，頭獎由一人獨得1億元獎金，開出頭獎的彩券行為高雄市楠梓區的彩券行。據了解，該彩券行6年前就曾開出頭獎，今年第二度開出頭獎，業者說，自己有買都「槓龜」，但還是很開心能再次開出頭獎，明天會放鞭炮慶祝，也盼得主多做公益回饋社會。
台灣彩券公司表示，開出頭獎的是高雄市楠梓區後昌路777號的庫全彩券行。彩券行周姓老闆說，經營彩券行已19年，自105年以來，第二次開出頭獎，且開出頭獎的時間，很巧的都是9月。
周老闆回顧，之前大樂透頭獎，金額是1億2千3百多萬，這次開出頭獎，事前並無任何徵兆，也不知誰是得獎者，也是今晚台彩公布才得知這個喜訊。
周老闆坦言，這期自己也有買，但卻「槓龜」，盼頭獎得主多做公益回饋社會，明天預計9時15分，準備咖啡、鞭炮慶祝二度開出頭獎。
至於為何選在9時15分，周老闆解釋，九代表長長久久，一加五則是六，兩個數字都是吉數。
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