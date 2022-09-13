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480秒煙火+24首金曲 台灣大日月潭花火音樂會十月登場

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
台灣大哥大日月潭花火音樂節將於10月22日登場，台灣大哥大總經理林之晨（中）與樂興之時團長江靖波（右二）、歌手桑布伊（右一）、閻奕格（左二）、卓義峯（左一）合影。記者曾原信／攝影
台灣大哥大日月潭花火音樂節將於10月22日登場，台灣大哥大總經理林之晨（中）與樂興之時團長江靖波（右二）、歌手桑布伊（右一）、閻奕格（左二）、卓義峯（左一）合影。記者曾原信／攝影

疫情睽違兩年，台灣大哥大日月潭花火音樂會10月22日重返日月潭，以療癒的歌聲與長達480秒的煙火秀，在後疫情時代為台灣社會注入滿滿正能量。 台灣大哥大總經理林之晨13日於記者會上宣布，此次音樂會命名為「灣大星球 Planet Possible」，首度邀到金曲獎原民歌手桑布伊獻唱，攜手率性女聲閻奕格、實力唱將卓義峯，與「樂興之時」75人編制的管絃樂團，共同演繹24首融合集體記憶與現代精神的曲目。

「在台灣與疫情共存、準備回到正常生活的此刻，我們希望用動人的音樂和燦爛的煙火，為大家內心注入滿滿正能量、勇往直接追尋自己的灣大(Wonder)星球」。林之晨表示，音樂會將以美國經典英雄角色「超人」主題曲開場， 還有改編烏克蘭民謠、呼應俄烏戰爭開打後，人們祈求世界和平的反戰民謠「Where have all the flowers gone 」 、以及周杰倫名曲「我是如此相信」，提醒大家在面對挑戰時要保持不畏艱難的信念。另外還有去年夯劇「火神的眼淚」原聲帶「因為是你」、「繞」，以這兩首歌曲向捍衛台灣的防疫英雄致敬。

「台灣大哥大日月潭花火音樂會」2011年起結合公益，至今已為23個公益團體募款。今年與「信望愛智能發展中心」、種福電計畫綠能公益夥伴「財團法人台灣肯納自閉症基金會」合作於活動現場設攤，邀請民眾前往攤位捐款送愛。

桑布伊、閻奕格與卓義峯昨皆到記者會上獻唱。三度榮獲金曲獎最佳原住民語歌手的桑布伊帶來「擁抱」一曲，閻奕格、卓義峯則共同演繹五月天「最好的一天」。桑布伊表示，第一次與規模如此盛大的管弦樂團合作，充滿期待。

樂興之時管絃樂團團長江靖波分析音樂會的選曲，指出「超人」之所以成為經典，是因為超人見證在人類破壞下衰敗的星球，卻也因人類在關鍵時刻覺醒改變、讓星球仍然充滿希望，反映在疫情和戰爭陰影籠罩下的此刻。

日月潭國家風景區管理處廖錫標副處長表示，「2022日月潭Come!BikeDay花火音樂嘉年華」為日月潭每年秋季盛會，今年自10月7日起連續7週、7場次登場，包括白天的自行車活動、馬拉松路跑、日月潭紅茶花火嘉年華活動、日月潭婚禮及夜晚的花火無人機音樂會等豐富多元活動。其中「台灣大日月潭花火音樂會」自2008年起舉辦迄今，已走過第14個年頭，一公布舉辦日期後，日月潭各大飯店旅館訂房率大幅提升，帶動日月潭地方的觀光熱潮。

「台灣大哥大日月潭花火音樂會」10月22日晚上7時於日月潭水社中興停車場登場。台灣大表示，當天除開放民眾免費入場，更舉辦「入座搖滾區」的活動，只要身上帶有橘色發光物，以及配戴星星或星球圖案的口罩到現場，前兩百名民眾可入座最佳視角搖滾區。台灣大也在台灣大音樂會FB舉辦「口罩勇者」活動，即日起至19日，民眾發揮創意在口罩上畫上「創意微笑圖案」或「創意留言」，就有機會獲得Google Pixel Buds Pro或MyVideo 30天豪華月租序號。

台灣大哥大日月潭花火音樂節將於10月22日登場，歌手閻奕格（右）及卓義峯（左）將與75人編制管絃樂團樂興之時共同演繹歌曲。記者曾原信／攝影
台灣大哥大日月潭花火音樂節將於10月22日登場，歌手閻奕格（右）及卓義峯（左）將與75人編制管絃樂團樂興之時共同演繹歌曲。記者曾原信／攝影
台灣大哥大日月潭花火音樂節將於10月22日登場，歌手桑布伊將站台獻唱。記者曾原信／攝影
台灣大哥大日月潭花火音樂節將於10月22日登場，歌手桑布伊將站台獻唱。記者曾原信／攝影
台灣大哥大日月潭花火音樂節將於10月22日登場，歌手閻奕格（右）及卓義峯（左）將與75人編制管絃樂團樂興之時共同演繹歌曲。記者曾原信／攝影
台灣大哥大日月潭花火音樂節將於10月22日登場，歌手閻奕格（右）及卓義峯（左）將與75人編制管絃樂團樂興之時共同演繹歌曲。記者曾原信／攝影
台灣大哥大日月潭花火音樂節將於10月22日登場，歌手閻奕格（右）及卓義峯（左）將與75人編制管絃樂團樂興之時共同演繹歌曲。記者曾原信／攝影
台灣大哥大日月潭花火音樂節將於10月22日登場，歌手閻奕格（右）及卓義峯（左）將與75人編制管絃樂團樂興之時共同演繹歌曲。記者曾原信／攝影
台灣大哥大日月潭花火音樂節將於10月22日登場，台灣大哥大總經理林之晨表示希望音樂會帶來正能量。記者曾原信／攝影
台灣大哥大日月潭花火音樂節將於10月22日登場，台灣大哥大總經理林之晨表示希望音樂會帶來正能量。記者曾原信／攝影

日月潭 音樂會 疫情

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