480秒煙火+24首金曲 台灣大日月潭花火音樂會十月登場

因疫情睽違兩年,台灣大哥大日月潭花火音樂會10月22日重返日月潭,以療癒的歌聲與長達480秒的煙火秀,在後疫情時代為台灣社會注入滿滿正能量。 台灣大哥大總經理林之晨13日於記者會上宣布,此次音樂會命名為「灣大星球 Planet Possible」,首度邀到金曲獎原民歌手桑布伊獻唱,攜手率性女聲閻奕格、實力唱將卓義峯,與「樂興之時」75人編制的管絃樂團,共同演繹24首融合集體記憶與現代精神的曲目。

「在台灣與疫情共存、準備回到正常生活的此刻,我們希望用動人的音樂和燦爛的煙火,為大家內心注入滿滿正能量、勇往直接追尋自己的灣大(Wonder)星球」。林之晨表示,音樂會將以美國經典英雄角色「超人」主題曲開場, 還有改編烏克蘭民謠、呼應俄烏戰爭開打後,人們祈求世界和平的反戰民謠「Where have all the flowers gone 」 、以及周杰倫名曲「我是如此相信」,提醒大家在面對挑戰時要保持不畏艱難的信念。另外還有去年夯劇「火神的眼淚」原聲帶「因為是你」、「繞」,以這兩首歌曲向捍衛台灣的防疫英雄致敬。

「台灣大哥大日月潭花火音樂會」2011年起結合公益,至今已為23個公益團體募款。今年與「信望愛智能發展中心」、種福電計畫綠能公益夥伴「財團法人台灣肯納自閉症基金會」合作於活動現場設攤,邀請民眾前往攤位捐款送愛。

桑布伊、閻奕格與卓義峯昨皆到記者會上獻唱。三度榮獲金曲獎最佳原住民語歌手的桑布伊帶來「擁抱」一曲,閻奕格、卓義峯則共同演繹五月天「最好的一天」。桑布伊表示,第一次與規模如此盛大的管弦樂團合作,充滿期待。

樂興之時管絃樂團團長江靖波分析音樂會的選曲,指出「超人」之所以成為經典,是因為超人見證在人類破壞下衰敗的星球,卻也因人類在關鍵時刻覺醒改變、讓星球仍然充滿希望,反映在疫情和戰爭陰影籠罩下的此刻。

日月潭國家風景區管理處廖錫標副處長表示,「2022日月潭Come!BikeDay花火音樂嘉年華」為日月潭每年秋季盛會,今年自10月7日起連續7週、7場次登場,包括白天的自行車活動、馬拉松路跑、日月潭紅茶花火嘉年華活動、日月潭婚禮及夜晚的花火無人機音樂會等豐富多元活動。其中「台灣大日月潭花火音樂會」自2008年起舉辦迄今,已走過第14個年頭,一公布舉辦日期後,日月潭各大飯店旅館訂房率大幅提升,帶動日月潭地方的觀光熱潮。