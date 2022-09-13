台鐵平溪線因豪雨致災中斷 預計明日下午搶通

颱風梅花雖未登陸，但外圍環流對北部、東北部山區帶來豪雨，進而造成土石崩塌影響台鐵平溪支線營運。台鐵平溪線列車於今日清晨、中午兩度撞上崩落於軌道上的土石，所幸僅造成列車擦傷、乘客及司機員均安，台鐵自下午預警性封閉十分至菁桐區間，並利用雨勢暫歇的空檔進行搶修。台鐵晚間表示，目前持續搶通，將於明日上午利用空拍機巡視邊坡，預定中午完成檢查，並視風雨狀況通車，預計明日14時恢復通車。

台鐵說明，今日清晨一列車上無旅客的迴送列車，行至土石崩落路段，列車駕駛當時發現有邊坡落石就立即將車輛煞停，車速也不到時速30公里，但仍撞及約50公分乘70公分的石塊，而路旁甚至有超過一米、達成人高度石塊，現場險象環生。所幸無人受傷、僅列車輕微受損，宜蘭工務段隨即動員搶修，約在上午7時40分將石塊清除，再巡查路線後判斷能通行，考量避免耽誤旅客行程，故暫時恢復正常行駛。

不過因東北角大雨持續，且該區段屬地質較破碎之陡峭邊坡，一列由菁桐開往八斗子的區間車，於中午12時20分在距離上午事故僅10餘公尺的路段再次撞到邊坡再次掉落之石塊，當時車上有8名乘客但無人受傷，列車輕微受損，乘客改搭公路客運接駁。