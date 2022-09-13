快訊

美股道瓊早盤大跌逾600點 美國8月通膨仍頑強

教壞囡仔大小...裸拍族出沒台南熱門景點「現場解放」 里長警告送辦

iOS 16新增「2隱藏版小功能」 網激推：蘋果終於改了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台鐵平溪線因豪雨致災中斷 預計明日下午搶通

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
平溪線昨日遭遇落石崩塌，列車閃避不及擦撞。圖／台鐵提供
平溪線昨日遭遇落石崩塌，列車閃避不及擦撞。圖／台鐵提供

颱風梅花雖未登陸，但外圍環流對北部、東北部山區帶來豪雨，進而造成土石崩塌影響台鐵平溪支線營運。台鐵平溪線列車於今日清晨、中午兩度撞上崩落於軌道上的土石，所幸僅造成列車擦傷、乘客及司機員均安，台鐵自下午預警性封閉十分至菁桐區間，並利用雨勢暫歇的空檔進行搶修。台鐵晚間表示，目前持續搶通，將於明日上午利用空拍機巡視邊坡，預定中午完成檢查，並視風雨狀況通車，預計明日14時恢復通車。

台鐵說明，今日清晨一列車上無旅客的迴送列車，行至土石崩落路段，列車駕駛當時發現有邊坡落石就立即將車輛煞停，車速也不到時速30公里，但仍撞及約50公分乘70公分的石塊，而路旁甚至有超過一米、達成人高度石塊，現場險象環生。所幸無人受傷、僅列車輕微受損，宜蘭工務段隨即動員搶修，約在上午7時40分將石塊清除，再巡查路線後判斷能通行，考量避免耽誤旅客行程，故暫時恢復正常行駛。

不過因東北角大雨持續，且該區段屬地質較破碎之陡峭邊坡，一列由菁桐開往八斗子的區間車，於中午12時20分在距離上午事故僅10餘公尺的路段再次撞到邊坡再次掉落之石塊，當時車上有8名乘客但無人受傷，列車輕微受損，乘客改搭公路客運接駁。

考量該處邊坡土石崩落兩度造成行車受阻，且現場持續受颱風大雨影響，研判該處邊坡尚不穩定，台鐵在下午起已將十分至菁桐間路線預警性封鎖，待風雨停歇後再行搶修，台鐵也說，搶通前會對該區段邊坡詳細巡查，研判環境狀況無虞後再開放通車。

台鐵晚間表示，目前持續搶通，將於明日上午利用空拍機巡視邊坡，預定中午完成檢查，並視風雨狀況通車，預計明日14時恢復通車。圖／擷取自台鐵e訂通
台鐵晚間表示，目前持續搶通，將於明日上午利用空拍機巡視邊坡，預定中午完成檢查，並視風雨狀況通車，預計明日14時恢復通車。圖／擷取自台鐵e訂通
台鐵平溪線邊坡昨天兩度落石，中午第二次落石列車撞上受損，駕駛員和車上8名乘客未受傷。記者邱瑞杰／翻攝
台鐵平溪線邊坡昨天兩度落石，中午第二次落石列車撞上受損，駕駛員和車上8名乘客未受傷。記者邱瑞杰／翻攝

台鐵 平溪

延伸閱讀

縮時攝影／梅花颱風遠颺前依舊風起雲湧

平溪線邊坡兩度落石兩列車撞上受損 十分到菁桐站停駛

影／梅花颱風海警解除 雙北等五縣市今晚仍有大雨特報

影／平溪線列車兩次撞擊落石相距10米 台鐵：同破碎帶明午前通車

相關新聞

台鐵平溪線因豪雨致災中斷 預計明日下午搶通

颱風梅花雖未登陸，但外圍環流對北部、東北部山區帶來豪雨，進而造成土石崩塌影響台鐵平溪支線營運。台鐵平溪線列車於今日清晨、...

影／梅花颱風海警解除 雙北等五縣市今晚仍有大雨特報

氣象局表示，第12號梅花颱風逐漸向北遠離，對台灣近海威脅已解除，今下午5時30分解除梅花颱風海上颱風警報。

1964年颱風最多卻零侵台 近3年僅白鹿登陸

據氣象局統計，自有紀錄以來，完全沒有颱風中心登陸台灣的一年，最早可回溯到1964年，當年也是颱風總數最多的一年，達37個...

【日本電子簽證QA】受付濟證怎麼申請？要不要錢？ 要去日本旅遊得過五關

日本近期逐漸鬆綁各項邊境管制措施，儘管日本台灣交流協會昨宣布9月14日起，開始試行台灣民眾網上簽證申請及電子簽證簽發，不...

高壓東退水氣增 9月底前西太平洋有利生成秋颱

氣象局今天表示，由於夏季原本偏強的太平洋副高壓減弱東退，讓西太平洋赤道一帶水氣增加，形成大低壓帶，成為有利熱帶系統發展颱...

大樂透頭獎一人獨得 獎落高雄市

大樂透今晚開獎，頭獎由一人獨得1億元獎金，台灣彩券公司表示，開出頭獎的是高雄市楠梓區後昌路777號的庫全彩券行。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。