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工廠串接桶裝瓦斯風險高 勞部新規：上限1000公斤

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導

近年為提升環境保護，工廠、養菇場、花卉養殖場等廠場的燃燒設備燃料，逐步從燃油改為燃氣，但受限供應管線、場地等因素，採取串接桶裝瓦斯代替儲槽供氣，有鑒於桶裝瓦斯風險高，勞動部預計明天修正發布「高壓氣體勞工安全規則」，增訂廠場使用桶裝瓦斯總容量上限為1000公斤、存放位置應置於室外等相關安全規定，避免火災爆炸事故發生。但訂有一年緩衝期，2023年9月14日上路。

勞動部職安署職業安全組副組長林志展指出，近年因工廠、養菇場、花卉養殖場等廠場逐步將燃燒設備，從原本的燃油改為燃氣，又因受限於供應管線、場地或其他因素，採取串接桶裝瓦斯代替儲槽供氣方式供廠場使用，因風險甚高，為此職安署特別修正發布「高壓氣體勞工安全規則」。

他表示，修正後的高壓氣體勞工安全規則，增訂規範廠場串接使用桶裝瓦斯總容量上限為1000公斤、存放位置應設置於室外及避免產生溫差、鋼瓶及管線間應加裝安全閥、選用符合CNS國家標準或ISO國際標準管線、設置地震警報器、標示緊急聯絡人姓名及電話等規定，並訂有1年緩衝期，20203年9月14日才正式施行

他解釋，高壓氣體勞工安全規則是針對廠場，至於餐飲業等工廠以外的容器串接用戶，如有串接使用桶裝瓦斯，則適用消防法規。

除此，職安署明也將在官網公布相關指引，羅列安全注意事項供事業單位依循參考。林志展說，日前清查，目前約50家事業單位使用串接桶裝瓦斯替代儲槽供氣，這50家事業單位會列為重點檢查對象，未來各勞動檢查機構如檢查發現該等樣態將造冊追蹤，未於緩衝期完成改善將嚴格查處，可開罰3萬到30萬元。

工安 勞動部

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