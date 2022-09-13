寄秋節禮盒9公里竟8天才到 郵局建議用這一招

秋節物流業繁忙，台中市有市民抱怨，2日在公益路郵局寄中秋禮盒到東海大學，竟然同在市區內，經過8天才送達，所幸仍在過節前。台中郵局局長陳湘慈說，大日子物流確實超過現有人力負荷，但若使用國內快捷郵件，只要是在服務區內，一定能今天寄、明天到，接下來還有雙11和春節將屆，民眾可以參考。

據陳姓市民說，他替2日上午九時到公益路郵局寄中秋禮盒，目的地是東海大學對面的藝術北街，相距9公里，竟送了8天。他說，當然是中秋熱季，郵務人員忙翻天所致。還好所寄的是杏仁薄餅，可以久放。除了自己引以為鑑外，經驗也值得朋友參考。

陳湘慈說，中秋本就是大日子，加上疫情使得部分人員確診請休，以及柚子今年收成得完，全都擠在白露過後，離秋節僅剩3天才出貨，一些民營業者都不收，但郵局仍收，大家勉力加班因應。

而且，到了9日，雖已進入秋節連假，郵政人員仍加班，儘量把食品挑出，趕在秋節前送抵，以免食物壞了，折了送禮人的心意。

但是，陳湘慈也建議，平日包裹雖然也是今天寄，明後天就抵達，但是到了大節日因為量大，就不能保證。但若使用國內快捷郵件，例如是台東、花蓮的服務區內，一定會今天寄、明天到。而強調須是服務區內，是因為例如地點雖在花蓮，但卻是花蓮的偏鄉，就不在保證的服務區之內，這一點民眾在交寄時可以問明。