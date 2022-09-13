梅花颱風海警解除 雙北等五縣市今晚仍有大雨特報

氣象局表示，第12號梅花颱風逐漸向北遠離，對台灣近海威脅已解除，今下午5時30分解除梅花颱風海上颱風警報。

不過氣象局仍在下午5時10分發布大雨特報，受到颱風外圍環流影響，桃園以北平地及苗栗、台中山區已有局部大雨發生；今晚新竹以北山區及宜蘭地區仍有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨，連日降雨，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲。

此外，台北市山區、新北市山區、桃園市山區、新竹縣山區、宜蘭縣等則要留意大雨。

氣象局表示，隨著中颱梅花腳步逐漸遠離，已在下午5點半解除海上颱風警報，預估梅花未來會加速往北北西方向移動，不過仍提醒民眾，台灣近風浪仍然強，北部海面、東半部海面、巴士海峽風浪仍然強，且有長浪情形。

氣象局也提到，桃園以北的沿海空曠地區、東半部包括綠島蘭嶼、恆春半島沿海等地，還是有長浪，強陣風雖然減弱，但南北兩端陸地還是有強的陣風，預估今晚到明天，基隆北海岸、恆春半島還是有八到九級的強陣風，東北部沿海空曠地區、台北盆地、馬祖也會有比較強的陣風。

氣象局表示，儘管目前颱風外圍環流影響沒有這麼明顯，但雨帶還是會帶來雨勢，造成北部、東北部地區有斷續降雨，因此今天晚上持續針對桃園以北山區、宜蘭地區等地發布大雨特報。

氣象局表示，根據衛星雲圖顯示，附近的另一個熱帶性低氣壓，預估未來一天內有機會增強為輕度颱風「南瑪都」，由於該熱帶性低氣壓短時間移動速度慢，甚至會滯留打轉，成颱後，移動怎樣，會再持續觀察。

氣象局表示，隨著颱風北移，各地天氣穩定下來，明天大部分地區的天氣都是多雲到晴，看得到楊光，只剩下東半部、馬祖地區有零星降雨，午後山區則有局部雷陣雨；此外，明天溫度稍微回升，花蓮縱谷、台東、金門發布高溫資訊，有機會出現36度以上高溫。

至於周四開始一連幾天，天氣依舊穩定，大部分地區都是多雲到晴，中午以後東半部、其他山區注意午後雷陣雨。

氣象局提醒，明天開始，民眾外出要補充水分，適時做好防曬，沿海有強陣風長浪情況，從事海邊活動要特別留意。此外，過去幾天北部東北部、中部山區下了不少雨，土石鬆軟，如果從事山區活動要注意安全。