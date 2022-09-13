快訊

TVBS主播宮鬥最新後續 她遭爆曠職被記10大過解雇

悼念英國女王的「香港人龍」：戀殖與解殖的自由論戰？

登山失聯3天…法官陳伯均遇分叉路 他選「守法的路」陷險境

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／平溪線列車兩次撞擊落石相距10米 台鐵：同破碎帶明午前通車

聯合報／ 記者游明煌邱瑞杰／新北即時報導
列車兩次撞擊落石相距10米，現場土石已清除，台鐵：屬同破碎帶，預計明午前通車。記者游明煌／翻攝
列車兩次撞擊落石相距10米，現場土石已清除，台鐵：屬同破碎帶，預計明午前通車。記者游明煌／翻攝

台鐵平溪線嶺腳到平溪間K11附近，因受颱風連日下雨，分別在今天上午7點40分及12點20分，發生兩次邊坡石塊滑落靠近鐵道，兩列車分別都撞擊到落石，幸好都無人受傷。附近居民指出，兩次落石地點相距十多公尺，近日颱風才出現落石。台鐵指出，現場落石均已清除，屬同一破碎地段之邊坡，原則上明天中午才會通車，通車前會請人在現場看守，因隨時都還有坍方的可能。

「最近雨都下很大，颱風造成的落石」，附近居民指出，今天兩次落石地點相距十多公尺，近日颱風才出現落石，以前沒有聽過附近有落石導致火車無法通行，附近有小山坡，這幾天有土石整片滑落，連同樹木、石塊等，因是受大雨影響，今天上午的大石約有兩噸，被撞後破裂成數塊。

台鐵指出，現場落石均已清除，屬同一破碎地段之邊坡，因為平溪線列車的時速都在40公里以下、速度不快，可以緊急煞停，所以才沒有發生立即的嚴重事故危險。

今天早上先是車上沒有乘客的4703A次迴送列車，行經該路段時，列車駕駛發現有邊坡落石將車輛煞停，撞及長寬約各50、 70公分石頭，無人受傷。7時40分後石塊清除，巡查路線後恢復正常行駛。

因現場大雨持續，4821次區間車今天中午12時20分，行經上述區域，約距離約10餘公尺處，撞及邊坡再次掉落之石塊，無人員傷亡，列車退回平溪站，車上8名乘客虛驚，改乘公路客運。

台鐵說，兩次列車撞擊落石事件，已將十分-菁桐間路線預警性封鎖，風雨停歇後搶修，搶通前會對該區段邊坡詳細巡查，研判環境狀況無虞後，再行開放通車，造成旅客不便，尚請見諒。

台鐵人員下午指出，目前仍有間歇性雨勢，原則上明天中午才會通車，通車前會請人在現場看守，因還有坍方的可能。

列車兩次撞擊落石相距10米，現場土石已清除，台鐵：屬同破碎帶，預計明午前通車。記者游明煌／翻攝
列車兩次撞擊落石相距10米，現場土石已清除，台鐵：屬同破碎帶，預計明午前通車。記者游明煌／翻攝
列車兩次撞擊落石相距10米，現場土石已清除，台鐵：屬同破碎帶，預計明午前通車。記者游明煌／翻攝
列車兩次撞擊落石相距10米，現場土石已清除，台鐵：屬同破碎帶，預計明午前通車。記者游明煌／翻攝
列車兩次撞擊落石相距10米，現場土石已清除，台鐵：屬同破碎帶，預計明午前通車。記者游明煌／翻攝
列車兩次撞擊落石相距10米，現場土石已清除，台鐵：屬同破碎帶，預計明午前通車。記者游明煌／翻攝

落石 台鐵

延伸閱讀

颱風遇台灣全繞開罕見？ 專家曝這年34颱「全閃開」超狂

平溪線一天兩次列車撞土石 台鐵：增派巡查員、無人機

颱風豪雨致災！ 台鐵平溪線列車兩度撞上落石

颱風挾雨彈！尖石鄉土石流紅色警戒 秀巒國小停班停課

相關新聞

梅花颱風海警解除 雙北等五縣市今晚仍有大雨特報

氣象局表示，第12號梅花颱風逐漸向北遠離，對台灣近海威脅已解除，今下午5時30分解除梅花颱風海上颱風警報。

1964年颱風最多卻零侵台 近3年僅白鹿登陸

據氣象局統計，自有紀錄以來，完全沒有颱風中心登陸台灣的一年，最早可回溯到1964年，當年也是颱風總數最多的一年，達37個...

【日本電子簽證QA】受付濟證怎麼申請？要不要錢？ 要去日本旅遊得過五關

日本近期逐漸鬆綁各項邊境管制措施，儘管日本台灣交流協會昨宣布9月14日起，開始試行台灣民眾網上簽證申請及電子簽證簽發，不...

影／平溪線列車兩次撞擊落石相距10米 台鐵：同破碎帶明午前通車

台鐵平溪線嶺腳到平溪間K11附近，因受颱風連日下雨，分別在今天上午7點40分及12點20分，發生兩次邊坡石塊滑落靠近鐵道...

高壓東退水氣增 9月底前西太平洋有利生成秋颱

氣象局今天表示，由於夏季原本偏強的太平洋副高壓減弱東退，讓西太平洋赤道一帶水氣增加，形成大低壓帶，成為有利熱帶系統發展颱...

新生入宿驚見牆壁、桌子全發霉 文化大學回應了

大專校院正逢開學，文化大學大一女新生卻在Dcard控訴，表示自己9月12日辦理宿舍入住後，到了房間才發現床位早就有住人，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。