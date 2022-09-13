影／平溪線列車兩次撞擊落石相距10米 台鐵：同破碎帶明午前通車

台鐵平溪線嶺腳到平溪間K11附近，因受颱風連日下雨，分別在今天上午7點40分及12點20分，發生兩次邊坡石塊滑落靠近鐵道，兩列車分別都撞擊到落石，幸好都無人受傷。附近居民指出，兩次落石地點相距十多公尺，近日颱風才出現落石。台鐵指出，現場落石均已清除，屬同一破碎地段之邊坡，原則上明天中午才會通車，通車前會請人在現場看守，因隨時都還有坍方的可能。

「最近雨都下很大，颱風造成的落石」，附近居民指出，今天兩次落石地點相距十多公尺，近日颱風才出現落石，以前沒有聽過附近有落石導致火車無法通行，附近有小山坡，這幾天有土石整片滑落，連同樹木、石塊等，因是受大雨影響，今天上午的大石約有兩噸，被撞後破裂成數塊。

台鐵指出，現場落石均已清除，屬同一破碎地段之邊坡，因為平溪線列車的時速都在40公里以下、速度不快，可以緊急煞停，所以才沒有發生立即的嚴重事故危險。

今天早上先是車上沒有乘客的4703A次迴送列車，行經該路段時，列車駕駛發現有邊坡落石將車輛煞停，撞及長寬約各50、 70公分石頭，無人受傷。7時40分後石塊清除，巡查路線後恢復正常行駛。

因現場大雨持續，4821次區間車今天中午12時20分，行經上述區域，約距離約10餘公尺處，撞及邊坡再次掉落之石塊，無人員傷亡，列車退回平溪站，車上8名乘客虛驚，改乘公路客運。

台鐵說，兩次列車撞擊落石事件，已將十分-菁桐間路線預警性封鎖，風雨停歇後搶修，搶通前會對該區段邊坡詳細巡查，研判環境狀況無虞後，再行開放通車，造成旅客不便，尚請見諒。