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花蓮6旬男子車禍腦死 器捐遺愛人間

中央社／ 花蓮縣13日電

花蓮60多歲男子因車禍腦死，捐出心臟、肝臟、兩枚腎臟、眼角膜及骨骼、皮膚等器官組織，幫助許多人；花蓮慈濟醫院協助完成手術，醫療團隊雙手合十向捐贈者及家屬道謝。

花蓮慈濟醫院今天發布訊息表示，完成二次腦死判定後，60多歲男子阿效伯在女兒的祝福下，完成器官捐贈的助人心願。

依照器官捐贈移植登錄中心分配原則，阿效伯捐出心臟、肝臟、兩枚腎臟、眼角膜給振興醫院、中國醫藥大學附設醫院及花蓮慈濟醫院的病人，皮膚及骨骼存放在台灣國家皮庫、花蓮慈濟醫院骨骼銀行，可陸續幫助更多的人。

阿效伯日前在田間農事結束後，於返家途中的十字路口遭到車輛撞擊，當場陷入昏迷。轉到花蓮慈濟醫院外科加護病房急救，因外力創傷引起腦出血，腦幹功能衰竭已呈現腦死狀態。

阿效伯的女兒想起幾年前的家族聚會聊天中，父親很認同器官捐贈遺愛人間的觀念，決定遵從父親生前的願望。

阿效伯的女兒表示，母親先前在花蓮慈濟醫院洗腎至少30年以上，原本有機會可以進行腎臟移植，但考量當時技術以及費用後，打消念頭，但家人也因此對器官捐贈有初步了解、也很認同。包含母親以及她們姊妹都簽署了器官捐贈同意書。

雖然父親不曾簽署，但是也曾說過若是遇到這樣的狀況，他願意捐出身上還有用的器官，來幫助更多的人。阿效伯的女兒說，「雖然不捨爸爸的離開，但是只要有一個病人，因為接受器官移植，讓他的生活可以重新開始，那我們就是做了一件正確的事情，也希望將這個福分，迴向到爸爸身上。」

根據財團法人器官移植登錄中心到2022年9月12日為止的資料顯示，目前等候接受器官移植病人總數為1萬808人，其中等待心臟215人、肺臟91人、肝臟1076人、腎臟8241人、胰臟92人、腸11人、眼角膜1158人。

器官捐贈 花蓮 慈濟

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