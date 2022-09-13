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過動症面向廣 醫師：安靜孩子也可能是患者

中央社／ 高雄13日電

「注意力不足過動症」（ADHD）常被簡稱為「過動症」，高雄阮綜合醫院醫師今天說，這不只是過動而已，有時看起來很安靜、愛發呆的孩子也可能是患者，應找專業醫師鑑別診斷，及早治療。

阮綜合醫院發布新聞稿表示，獲通知孩子在校闖禍、受傷，聯絡簿寫滿導師警惕的紅字，是許多爸媽的夢靨，對孩子坐不住、無法專心念書，卻能專心連打數小時電玩，也分不清究竟是好動、還是過動。

阮綜合醫院兒童神經科醫師蔡金燕說，有一名國小生個案在低年級時坐不住、愛搗蛋，升上高年級後蠻橫暴躁，容易和師長頂嘴、跟同儕起衝突，但對感興趣的事，又表現不錯。還有9歲婷婷愛塗鴉、發呆、心不在焉，大人怎麼說都沒用。

蔡金燕說，不正視這些行為的家長，總認為長大就會好，或期待換老師、換學校就會改善，甚至更糟的是，認為孩子是「故意的」，而不諒解，在長期的責罵、羞辱或體罰下，將傷害孩子的自尊心、自我肯定，導致自卑、憂鬱。

阮綜合醫院兒童青少年心智門診專責醫師林奕萱也以收治個案為例指出，有個案進診間後不停爬上爬下，很難安坐下來；但也有個案安靜坐在候診椅上，卻對指令彷彿沒聽見；也有國中生覺得表現不符自己期待，會情緒低落、傷害自己。

林奕萱強調，很多個案乍看是完全不同的表現，但卻有著相同的診斷「注意力不足過動症」（ADHD）。這個診斷名稱常被簡稱為「過動症」，但需要與「好動」區別開，不能簡稱久了反而忽略其他的面向。

林奕萱說，「注意力不足過動症」主要有注意力不足、過動和衝動等3大層面困擾，所以不僅是「過動」而已，看起來「很安靜」的孩子也可能需要協助。不過幼兒園時期的不專心或過動，也不見得是生病，畢竟大腦才剛開始發展。

林奕萱說，若擔心孩子有類似困擾，除了就醫確定診斷及討論後續治療處理外，日常生活的調整也很重要，包括規律作息、培養至少一種運動習慣，及親子共讀時間，都是讓孩子大腦健康發展的重要元素。

過動症 醫師

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