平溪線一天兩次列車撞土石 台鐵：增派巡查員、無人機

颱風梅花挾帶豪雨侵襲新北市山區，地質較破碎的平溪線也遭遇落石崩塌情形，今日兩度有列車撞上土石，所幸都未造成旅客及駕駛員受傷，目前平溪線十分與菁桐間路線暫不通，旅客往返改用公路接駁，台鐵公告封鎖至今日深夜12時。

據了解，土石崩落路段本來就有規畫建置落石告警系統，以降低邊坡落石影響行車，預計年底完工，未料來不及完成就發生土石崩落事件，造成兩列車受損。台鐵工務處回應，同時會增派人員每周巡察邊坡，增加無人機巡視頻率，以期及早掌握邊坡狀況。

台鐵說明，今早4703A次車上無旅客的迴送列車，在速限30Km/hr以下慢速行經該路段，列車駕駛發現有邊坡落石就立即將車輛煞停，但仍撞及約50公分乘70公分的石塊，無人受傷僅列車輕微受損，宜蘭工務段隨即動員搶修，約在7時40分將石塊清除，再巡查路線後判斷能通行，考量避免耽誤旅客行程，故暫時恢復正常行駛。

不過因東北角大雨持續，且該區段屬地質較破碎之陡峭邊坡，一列由菁桐開往八斗子的4821次區間車，於12時20分在距離上午事故僅10餘公尺的路段再次撞到邊坡再次掉落之石塊，當時車上有8名乘客但無人受傷，列車輕微受損。

台鐵除由宜蘭工務段再次動員前往現場外，亦指派工務處副處長前往指揮、協調搶通事宜，估計平溪線十分至菁桐站間會封鎖至今日深夜12時。台鐵說，搶通前會對該區段邊坡詳細巡查，研判環境狀況無虞後，再開放通車。

台鐵說明，此次落石與上午地點屬同一破碎地段之邊坡，且現場持續受颱風大雨影響，研判該處邊坡尚不穩定，為維護行車安全，已將十分-菁桐間路線預警性封鎖，待風雨停歇後，再行搶修。