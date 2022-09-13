梅花颱風17:30解除海警 明天僅剩北部、東半部局部降雨

梅花颱風逐漸遠離，氣象局表示，預計今天下午5點半解除海上颱風警報，隨著颱風遠離，今晚到明日各地雨勢趨緩，明天僅剩北部、東半部有局部短暫陣雨，其他地區可見陽光，山區則要小心午後雷陣雨。

氣象局表示，今天北部、東北部依舊下著雨，不過雨比較大的地方是桃園、新竹山區，今天下雨就超過一百毫米，今天北部、東北部斷續降雨，要今晚到明晨左右才會減緩。

氣象局說，梅花今天移動速度逐漸增快，一路往北北西移動，隨著颱風遠離，雨勢也開始緩解，桃園以北、宜蘭、新竹、台中山區有局部大雨，不過明天雨勢將會更緩，周四以後連續好幾天都會是穩定好天氣。

氣象局表示，莫柏颱風未來將往北移動，對台灣天氣無影響，至於熱帶性低氣壓TD17預估今天增強為輕颱，是否會影響台灣天氣，還要持續觀察。