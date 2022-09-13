農民眼中釘！「非洲大蝸牛」大軍襲擊木瓜樹 驚慄指數破表
現在是木瓜盛產的季節，受到梅花颱風外圍環流影響，連日大雨下不停，造成成群的蝸牛大軍不斷從地面冒出，近日有一位網友拍到自家圍牆上爬滿了非洲大蝸牛，所裁種的木瓜樹正遭受到蝸牛大軍攻擊的情況，照片驚慄指數破表。
平常在雨後的草地上，幾乎到處都能看到這種巨大的蝸牛！根據維基百科，這非洲大蝸牛（學名：Achatina fulica），又稱褐雲瑪瑙螺、日本大蝸牛，為陸生的腹足綱軟體動物，是一種大型的蝸牛，日治時期由臺北帝國大學日籍教授下條久馬一以食用因素擅自從新加坡將非洲大蝸牛引入臺灣，但因為缺乏計畫且繁殖力強而供過於求，而這種大蝸牛以蔬菜、花卉等農作物為食，因此在大部份的地區都被視為入侵物種。
非洲大蝸牛有晝伏夜出的習性，平時躲在土裡休眠，遇水時就會冒出土呼吸，順便進食，牠的體型大，可長達20公分，且繁殖速度快，一次就能產下700顆卵，可以輕易的把整株木瓜樹的新芽、花蕾都啃光，排泄物及分泌的黏液不但污染果實，也使果實容易遭受疫病感染，對木瓜的產量和品質造成影響，雖說蝸牛跑的慢，但這破壞力不容小覷，被木瓜農視為頭號大敵。
木瓜農若以草生栽培，無毒管理方式耕種果樹，蝸牛多本來就可預見，但今年雨量來得快又猛，積水來不及消退，就容易把地底蝸牛通通趕出來，成蝸與幼蝸在晝間藏於陰暗潮濕處所，已爬至木瓜植株上的蝸牛則隱藏在木瓜果實之間的空隙，夜間才出來活動取食作物，若雨一直下不停，木瓜都讓蝸牛免費吃到飽，蝸牛一般在4～5月和9～10月份大量活動為害作物，且秋季為害更重於春季。
有很多人都吃過熱炒店的炒螺肉，但可能不知道，店家所使用的螺肉並不是海螺，而是「非洲大蝸牛」，因牠肉質厚有嚼勁，是深受饕客喜愛的平民美食。雖然有些人聽到吃蝸牛覺得驚悚，但蝸牛肉其實是個高蛋白、低脂肪、低熱量的肉品，蛋白質比雞肉高，脂肪遠低於雞肉，因此算是不錯的蛋白質來源。不過要特別提醒，蝸牛身上帶有多種寄生蟲和病菌，絕對不能生吃。
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