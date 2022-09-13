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颱風豪雨致災！ 台鐵平溪線列車兩度撞上落石

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
颱風帶來豪雨讓平溪線沿線土石崩落，上午有兩列車撞上土石，所幸無人受傷，列車僅排障器受損。圖／台鐵提供
颱風帶來豪雨讓平溪線沿線土石崩落，上午有兩列車撞上土石，所幸無人受傷，列車僅排障器受損。圖／台鐵提供

中度颱風梅花目前位於台灣東北部海面，為北部地區帶來可觀降雨。今日凌晨台鐵平溪線列車撞上崩落巨石，上午一度搶通，但中午左右又再發生一起列車撞上崩落石頭事件，所幸無人傷亡，列車上8名旅客改搭公路客運，目前十分至菁桐間路線暫時不通，進入平溪線列車在十分站折返。

台鐵說明，4821次平溪線區間車中午12:20於嶺腳至望古間，撞及掉落之石頭，無人員傷亡，經司機員初步檢查排障器受損，4821次已退行回平溪站，旅客8人改乘公路客運。工務單位至現場處理，十分至菁桐間啟動公路接駁，其區間路線暫時不通，進入平溪線列車在十分站折返。

至於一早發生的撞擊事件，列車撞擊的石塊約50至70公分、但鐵軌旁亦有比人高的落石，台鐵不敢大意已宣布平溪線暫時採預警性封鎖。該事故造成列車排障器受損，所幸車上無旅客、司機也平安，並回送列車至七堵進行檢修。

平溪 台鐵

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