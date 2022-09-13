醫護進工地篩檢 萬名勞工撈出64人「口腔癌前病變」

癌症為國人十大死因第一位，建築工程業為口腔癌發生及死亡前3高的行業，為預防口腔癌發生，國健署、勞動部及地方衛生局、醫療院所合作，媒合醫護團隊「直接進到工地」提供勞工口腔癌症篩檢服務，據統計，共發現1千4百多名陽性個案，其中64名確診為癌前病變患者。

國健署統計，近2年醫療院所執行四癌篩檢服務約470萬人次，占全國四癌篩檢總量56%，找到5.4萬名癌前病變與1.3萬多名癌症個案數。而口腔癌發生及死亡率前3高的為建築工程業，國健署108年起與勞動部職業安全衛生署、地方衛生局、醫療院所合作，以及營造業者支持下，直接到工地提供勞工可近性與方便性的癌症篩檢服務。

國健署癌症防治組組長林莉茹表示，108年以來，獲227家營造業者的響應與支持，辦理488場工地癌症篩檢活動，逾1萬多名有嚼檳榔或吸菸習慣勞工接受口腔黏膜檢查，發現1400多名陽性個案，其中經轉介治療有64名確診為癌前病變患者，及時阻斷病變發展為癌症之可能性。

林莉茹表示，國健署皆有提供職場中30人以上有吸菸、嚼檳榔習慣等，可協助外派醫護團隊赴職場進行相關癌症篩檢，過去較少機會到「工地」篩檢，但經過資料分析，發現癌口腔癌在建築、工程業發生率較高，因此3年前開始推動此計畫，並媒合醫療院所到工地提供篩檢服務。

不料計畫剛要開始就碰上新冠肺炎疫情。林莉茹表示，營造業碰到勞工人力短缺、工程進度等壓力，但仍願意花時間為員工進行癌症篩檢，以及口腔癌防治衛教宣導，著實不易。

國健署今舉行「癌症防治績優單位表揚典禮」，頒發109、110年「全方位癌症防治策進計畫／癌症防治品質精進計畫」獲獎各52家醫療院所，更首次評選109年參與國健署「無檳榔支持環境計畫」，或於營造業職場執行檳榔危害防制及口腔癌防治相關事務獲獎的營造公司，辦理「健康工地獎」評選活動，共20家營造公司獲得「健康工地耕耘獎」或「健康工地推動獎」之殊榮；其中獲得健康工地耕耘獎的「大成工程」、「成中恆營造」、「名傑營造」、「瑞助營造」、「榮工工程」、「麗明營造」等公司。