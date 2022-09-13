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看好東南亞疫後旅遊市場　華航A321neo新機直飛新航點

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
華航表示，清邁是泰國北部最大的城市，保留許多文化遺產與寺廟，泰北傳統美食、豐富的自然景觀及四季宜人的氣候也是各國旅客的度假首選。圖／華航提供
華航表示，清邁是泰國北部最大的城市，保留許多文化遺產與寺廟，泰北傳統美食、豐富的自然景觀及四季宜人的氣候也是各國旅客的度假首選。圖／華航提供

各國邊境管制鬆綁，運能逐步恢復且市場需求轉強，華航積極布局疫後旅遊市場，將自12月1日起開航桃園－菲律賓宿霧航線，提供每周四班直飛服務；明年（2023）1月20日起飛航桃園－泰國清邁航線，每周四班直飛，兩大熱門旅遊航點皆以最新A321neo客機執飛，深化華航東南亞航網競爭力。

華航表示，第四季整體客運航班增加三成，其中東南亞航線大幅增加五成，明年1月底農曆春節旺季，東南亞地區總計17條客運航線營運，提供台灣旅客出國旅遊的多元選項。此外，華航瞄準宿霧及清邁航班可銜接北美、歐洲來往主要城市，透過東南亞航點復飛及增加班次，積極搶攻轉機客源，並將掌握市場動態，持續評估開闢新航線服務。

華航指出，因看好東南亞航線商務及旅遊市場，將持續開發雙邊互訪客源，10 月起桃園－曼谷提供每周14班服務，菲律賓馬尼拉、越南胡志明市、河內也分別增為每周14班，新加坡、馬來西亞吉隆坡增為每日1班，檳城及緬甸仰光各增為每周3班，9月2日起已恢復桃園－峇里島航線，自10月9日起提供每周二、五、日共3班載客服務，另高雄－菲律賓馬尼拉航線則自10月起增為每周三班。

由於宿霧是菲律賓第二大城，有南方皇后市之稱，以豐沛的海濱觀光資源著名，質樸原始的樣貌是世界潛水愛好者的天堂，宿霧也將是華航於菲律賓的第二個定期航點；而清邁為泰國文化古都，是泰國北部最大的城市，保留許多文化遺產與寺廟，除漫步古城體驗蘭納（Lanna）王國興盛外，泰北傳統美食、豐富的自然景觀及四季宜人的氣候更是各國旅客的度假首選。

桃園－宿霧航線12月1日開航，直飛3小時就到，出發航班CI-705每周一、二、四、六於上午7點40分起飛，當地時間上午10點35分抵達；回程航班 CI-706為當地上午11點35分起飛，下午2點30分抵達桃園國際機場。

桃園－清邁航線自明年（2023）1月 20日飛航，出發航班CI- 851每周二、三、五、六於上午7點50分起飛，當地時間上午11點抵達；回程航班CI- 852為當地中午12點起飛，下午5點抵達桃園國際機場，早去午回以利旅客安排行程。

華航自2021年底引進A321neo全新客機，客艙寬敞舒適，娛樂系統具智慧遙控功能，擔綱華航區域航線主力機種，宿霧及清邁這兩大東南亞旅遊航點，亦將以最新A321neo客機執飛，每班機可提供180席座位( 12 席商務艙、168席經濟艙 )，即使在短程的飛行時間，仍可讓旅客享受最新穎舒適的航班服務。

華航將自12月 1 日起開航桃園-菲律賓宿霧航線，以最新A321neo客機執飛每週四班，深化華航東南亞航網競爭力。記者黃仲明／攝影
華航將自12月 1 日起開航桃園-菲律賓宿霧航線，以最新A321neo客機執飛每週四班，深化華航東南亞航網競爭力。記者黃仲明／攝影
華航指出，宿霧為菲律賓第二大城，有南方皇后市之稱，以豐沛的海濱觀光資源著名，質樸原始的樣貌是世界潛水愛好者的天堂，將是華航於菲律賓的第二個定期航點。圖／華航提供
華航指出，宿霧為菲律賓第二大城，有南方皇后市之稱，以豐沛的海濱觀光資源著名，質樸原始的樣貌是世界潛水愛好者的天堂，將是華航於菲律賓的第二個定期航點。圖／華航提供

航線 桃園 華航

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