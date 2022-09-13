聚焦當代 集保結算所當代藝術賞開跑 最高獎金40萬

「2022集保結算所當代藝術賞」即起開放報名，本屆以「書畫藝術在當代：新譯、再造與提問」為探討方向，邀請新世代共同思考，回應書畫與當代的關係。徵件期間自9月12日起至10月12日，獎項含金、銀、銅賞及優選共計11名，最高獎金達40萬元，創作形式風格與媒材不拘，具中華民國國籍或持台居留證者皆可參加。

該獎由台灣集中保管結算所與台灣美術基金會協力共同辦理。雙方基於提升台灣文化生活及新世代培育的共同期待，強調資源共享與專業實踐，以全新的面貌呈現「2022集保結算所當代藝術賞」，積極關注台灣社會產業發展與創造藝文欣賞與消費之優質環境。台灣美術基金會執行長林平表示，集保結算所是台灣具代表性的金融機構，台灣美術基金會作為國家級公設財團法人，期待透過此次合作帶動更多產業的關注，未來攜手不同的產業力量，提供台灣的優秀創作者更多舞台。

集保結算所當代藝術賞自本屆起以不同的「議題」作為引導，不以特定媒材作為徵件方向。在每兩年一屆的舉辦時程中共分為兩個階段：第一年公開徵選35歲以下的優秀新世代創作者，並安排獲選者於校園藝文空間展出，第二年則是進行後續推動，達到促進創作者持續發展、培養潛在藝文消費者、擴大收藏品味、創造共好藝文環境的願景。今年並邀請涉獵傳統書畫系統當代化的吳超然教授為此次徵件議題主筆，撰寫短文，期盼帶動新世代創作者，重新思考與定義書畫在我們這個時代的意義。

●「2022集保結算所當代藝術賞」相關徵件訊息可至其官網、FB粉絲頁和官方IG等社群平台了解詳情。簡章下載：https://bit.ly/tfaf-tdccartsawards-prospectus；報名官網：http://tfaf-tdccartsawards.tw/