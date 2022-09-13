疫情攪局 四癌篩檢「近2年最大挑戰」 仍揪6.8萬人異常

新冠疫情延燒2年多，影響民眾就醫、篩檢意願，國健署推動「四癌篩檢」服務也受影響，但參與癌篩計畫的200家醫療院所，仍盡力提供民眾服務，據統計，近2年醫療院所執行四癌篩檢470萬人次，占全國四癌篩檢總量56％，更找出5.4萬名癌前病變及1.3萬多名癌症個案數，搶救6.8萬多名個人與家庭。

國健署癌症防治組組長林莉茹表示，國健署自民國99年起，擴大推動四癌篩檢服務，並與醫療院所合作執行「全方位癌症防治策進計畫/癌症防治品質精進計畫」。不過109、110年是推動癌症篩檢以來「面臨最大挑戰的2年」，受到新冠疫情影響，包括民眾主動篩檢的意願降低、社區活動暫緩及醫療院所服務降載等。

但國健署與醫療院所仍通力合作，在防疫的同時，也努力推動癌症篩檢服務。國健署分析109、110年各院篩檢陽性個案追蹤完成率高、發現癌症及癌前病變人數最多等各項指標表現，有58家院所脫穎而出，其中高雄長庚醫院、嘉義基督教醫院、員林基督教醫院更連續2年榮獲典範獎。

依國健署委託臺灣大學研究顯示，每2年1次乳房X光攝影檢查可降低41%乳癌死亡率；每2年1次定量免疫法糞便潛血檢查可降低35%大腸癌死亡率；每2年1次口腔黏膜檢查可降低有嚼檳榔及吸菸習慣之男性26%口腔癌死亡率；每3年至少1次子宮頸抹片檢查可降低70%子宮頸癌死亡率。

另依台灣癌症登記資料庫顯示，四癌早期治療存活率至少8成以上，晚期治療存活率不到4成。林莉茹提醒，要遠離癌症對於健康的危害，個人應養成良好生活習慣，包括均衡飲食、規律運動，並善用政府提供的篩檢服務，定期接受癌症篩檢，倘若檢查結果為異常，要再做進一步的檢查，才能達到早期發現早期治療的效果。

國民健康署補助篩檢服務（自111年7月1日起增辦肺癌篩檢）：

1.乳癌：45到69歲婦女、40到44歲二等血親內曾罹患乳癌之婦女，每2年1次乳房攝影檢查。

2.大腸癌：50到74歲民眾，每2年1次糞便潛血檢查。

3.子宮頸癌：30歲以上婦女，每3年應至少接受1次子宮頸抹片檢查。

4.口腔癌：30歲以上有嚼檳榔（含已戒檳榔）或吸菸之民眾、18歲以上有嚼檳榔（含已戒檳榔）之原住民，每2年1次口腔黏膜檢查。

5.肺癌：(1)具肺癌家族史：50至74歲男性或45至74歲女性，且其父母、子女或兄弟姊妹經診斷為肺癌之民眾。(2)重度吸菸史：50至74歲吸菸史達30包-年以上，有意願戒菸或戒菸15年內之重度吸菸者，每2年1次低劑量電腦斷層檢查(LDCT)。

國健署表示，上述符合篩檢資格的民眾，攜帶健保卡到醫療院所即可接受篩檢，也可利用健保快易通APP查詢前次檢查時間，以確定是否符合篩檢資格，相關篩檢訊息可向醫療院所或衛生局所洽詢，若要查詢住家附近的癌症篩檢活動或醫療院所資訊，可透過全國癌症篩檢活動暨醫療院所資訊查詢網站https://escreening.hpa.gov.tw/Home進行查詢。