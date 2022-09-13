邊境不合格食品再現美國冷凍雞腿 2萬公斤全退運銷毀

食藥署今公布最新邊境不合格食品名單，美國出口的冷凍雞腿又驗出一批動物用藥殘留不符標準，總重22多公噸全數依規定退運或銷毀。食藥署北區管理中心科長陳慶裕表示，此次與上周美國雞腿驗出的禁藥硝基呋喃不同，為准許殘留乃卡巴精，驗出殘留量超標。

由「碁富食品股份有限公司」進口的美國「TYSON冷凍雞腿(FROZEN UNCOOKED CHICKEN WHOLE LEGS)」檢出動物用藥乃卡巴精0.3 ppm。陳慶裕說明，上周美國出口的冷凍雞腿是檢出「硝基呋喃」殘留，在台灣法規中是不得殘留的禁藥，但本次檢出的乃卡巴精是准許殘留0.2 ppm的，但因為超出了0.1ppm，因此22,905多公斤的商品全數依規定退運或銷毀。

國民主食類的「米」，也在本周邊境不合格名單中，為進口商「駱洋股份有限公司」進口的印度「DAAWAT印度達瓦牌 : 私房香米(DAAWAT CHEF'S SECRETZ BASMATI RICE)」，總重2,000公斤。

此批印度香米檢出殘留農藥賽速安0.2 ppm，超出食品安全衛生管理法第15條規範的容許量0.1 ppm。陳慶裕表示，由於米飯屬於國人主食，因此邊境查驗的規範一直是100%抽驗。

本周邊境不合格食品名單中還有「耀增水產行」進口的萬那杜「冷凍旗魚卵(MARLIN ROE (MAKAIRA INDICA))」檢出重金屬鎘0.39 mg/kg，超出限量的0.05 mg/kg；「木犀藝術文化有限公司」進口的中國「蓋杯(蓋杯)」溶出試驗檢出重金屬鉛10 ppm，超過標準的5 ppm以下。