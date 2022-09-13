移動速度加快 梅花最快傍晚解除海警 晚間雨勢漸緩

梅花颱風移動路徑擺盪，目前已來到台北東北東方280公里海面上，氣象局表示，梅花颱風目前以時速10公里轉17公里往西北西移動，目前暴風圈已經離開東北部海面，因此稍早已經解除東北部海上颱風警報，不過北部海面仍持續發布海上颱風警報，預估最快有可能今天傍晚前後就解除海上颱風警報。

氣象局表示，台灣附近海面風浪還是很大，北部、東部海面有三到四米浪高，其他海面則有兩米左右浪高，北部、東部海面則出現長浪，龍洞今天清晨出現4.8米長浪，提醒基隆北海岸、東半部沿海、綠島蘭嶼、恆春半島、馬祖等民眾要注意，長浪將持續到周四。

氣象局表示，梅花今天移動速度逐漸增快，一路往北北西移動，未來會往中國華中地區靠近，換句話說，明天颱風對我們影響就會減輕許多。

不過受到外圍環流影響，周日起各地降雨明顯，其中北部、東北部下了明顯的雨，尤其雨量集中在北台灣，山區雨更大，目前新北烏來、桃園復興的累積雨量都超過五百毫米。

氣象局說，今天北部、東北部依舊下著雨，不過雨比較大的地方是桃園、新竹山區，今天下雨就超過一百毫米，由於颱風移動速度不快，得等到環流遠離後，雨勢才會稍微緩和，今天北部、東北部斷續降雨，要到今晚到明晨左右才會減緩。

氣象局今天上午11時也持續針對梅花發布豪雨特報，其中苗栗以北至宜蘭一帶須留意豪大雨。今天新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣及宜蘭縣山區有局部大雨或豪雨，北部、東北部地區及台中山區有局部大雨發生的機率。

氣象局表示，西北太平洋上目前有三個熱帶系統，熱帶性低氣壓TD17預估今天增為輕颱，未來移動仍然以緩慢朝北方向往西再北轉，北轉角度需要持續觀察；而輕颱莫柏距離台灣達4200公里外，預估強度會增強，將朝北北西方向移動，對台灣天氣沒有影響。

氣象局提醒，梅花颱風今天白天依舊影響台灣天氣，海面風浪較大，提醒北部、東北部甚至中部山區，連日降雨水量飽和，前往山區要留意降雨帶來的不便。