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九孔、文蛤、螃蟹放流納管 漁業署修法10月1日實施

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
孩童參加放流嘉鱲魚苗。本報資料照片
孩童參加放流嘉鱲魚苗。本報資料照片

不少民間團體、宗教團體喜愛放生、放流，為了讓放生放流有規範可依循，農委會漁業署依據漁業法第四十四條第一項第八款及第九款，修正「水產動物增殖放流限制及應遵行事項」，更名為「水產動物海域放流限制及應遵行事項」，並且明確規範漁船捕撈的活體(如九孔、文蛤、螃蟹等)，也可以進行放流，並規定放流區域、體型、方式，111年10月1日生效。

漁業署副署長王正芳表示，放流規範行之有年，過去放流前已需要申請，但為正面表列、哪些陸上繁殖物種可放流，這次修正，新增漁船捕撈的活體物種，也可以是放流物種，比如螃蟹也可以放；此外，過去政府機關、公民營機構、學校、團體要進行放流，需要一件一件申請，新的辦法可在前一年提供申請者訂出一整年的放流計畫，向漁業署申請審核。

根據漁業署新增訂的海域放流物種，包括九孔、文蛤、螃蟹、鳳螺、烏魚、鰻苗等等超過40種。

王正芳表示，主要執行放流的人，必須經過6小時的教育訓練，才具備放流資格，明年起，漁業署委託訓練單位，協助執行、規畫教育訓練；從後年開始(2024年)，到現場執行放流的主要人員，都要經過訓練，才能具備放流資格。

他說，這次的辦法修訂，對於放流的建議物種、放流的方式、區域、地點都更明確，若從事放流單位沒有依照規定，或者申請的放流物種跟實際放流不相符合，漁業署與地方政府進行稽核，可依漁業法裁處3到15萬元。

漁業署 放生 農委會

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