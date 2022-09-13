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「卡毛髮」肺結核藥 食藥署預防性追加回收9萬顆
食藥署今公布最新藥物回收訊息，先前在8月30日公布由「培力藥品工業股份有限公司」生產的肺結核用藥「培力匹井梭安錠500毫克」，因藥錠中卡入毛髮回收批號「022002」20萬顆，經業者調查後，今預防性將連續生產的批號「022003」一併回收，數量同樣20萬顆。
8月30日回收「培力匹井梭安錠500毫克」因藥師調劑時發現藥錠嵌入毛髮而通報，因此啟動批號「022002」回收。食藥署藥品組科長洪國登表示，藥品生產20萬顆，售出10萬顆，實際回收量為10萬顆，須在9月24日前完成回收。
洪國登說明，今日公布回收的批號「022003」「培力匹井梭安錠500毫克（PYRAZINAMIDE TABLETS 500MG “P.L.）」與先前公布的批號「022002」為連續生產的藥錠，是廠商進行調查後，無法排除此批生產時的機具是否已遭受汙染，雖然該生產批號尚未查出有卡毛髮狀況，但仍預防性回收，此批數量預計20萬顆。
「培力匹井梭安錠500毫克」的主成分為PYRAZINAMIDE，主要用於肺結核及其他的結核症。
根據健保資料統計，該藥品的健保年用量約90萬顆，此批號生產20萬顆，實際售出11萬顆。由於結核病人不多，且有其他藥證，因此雖然這款藥品使用量最大，但不至於影響病人用藥。
食藥署已請各醫療院所、藥商、藥局配合辦理回收作業，立即停止調劑、供應，並於10月7日前完成回收作業，並應繳交回收成果報告書及後續預防矯正措施。另外也提醒病患切勿自行任意停藥，如果對用藥有疑慮者，應儘速回診與醫師討論，處方其他適當藥品。
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