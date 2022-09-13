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作伙「揪師來吃堡」 單部電影免費送你看
九月開學季的到來是不是也讓大家回想起學生時代單純的快樂？你是否曾有一位學校老師為你指引人生的方向，成就了現在的你？聯合新聞網和影音串流平台CATCHPLAY+攜手舉辦教師節活動，邀請莘莘學子和懷念學生時代的你一起來參加，在活動期間登 ( 加 ) 入會員並完成刮刮樂活動，參加就送你單部電影免費兌換序號，而麥當勞餐點兌換券更是只要一人中獎，就送你全班30人同享，還能再抽最大獎iPad Pro，快來一起和聯合新聞網及CATCHPLAY+歡慶教師節！
即日起至9月28日，只要至「揪師來吃堡」活動網頁登 ( 加 ) 入會員並完成刮刮樂活動，馬上就送你CATCHPLAY+單部電影兌換序號；刮出中獎訊息還能將麥當勞餐點兌換券和最大獎iPad Pro帶回家，麥當勞餐點兌換券更是一人中獎，30人同享！活動詳情
另外，透過udn News APP參加「揪師來吃堡」活動，還能再加碼抽全家100元虛擬禮物卡，還不快手刀揪同學一起來參加謝謝老師！活動詳情
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