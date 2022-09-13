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作伙「揪師來吃堡」 單部電影免費送你看

聯合新聞網／ 聯合線上
圖說：九月開學季和教師節到來，聯合新聞網和影音串流平台CATCHPLAY+攜手舉辦教師節慶祝活動，只要參加就送你單部電影免費看，還能將最大獎iPad Pro帶回家。／圖 聯合新聞網提供
圖說：九月開學季和教師節到來，聯合新聞網和影音串流平台CATCHPLAY+攜手舉辦教師節慶祝活動，只要參加就送你單部電影免費看，還能將最大獎iPad Pro帶回家。／圖 聯合新聞網提供

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