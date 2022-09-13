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醫療外交 中山附醫贈吐瓦魯手持式超音波儀器

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
中山附醫為了提升邦交國吐瓦魯醫療照護品質，捐贈手持式超音波儀器，由吐瓦魯總理拿塔諾總理(左三)代表接受。圖／中山附醫提供
中山附醫為了提升邦交國吐瓦魯醫療照護品質，捐贈手持式超音波儀器，由吐瓦魯總理拿塔諾總理(左三)代表接受。圖／中山附醫提供

中山醫學大學附設醫院國際醫療中心主任王紹全今天說，中山附醫為了提升邦交國吐瓦魯醫療照護品質，在吐瓦魯總理拿塔諾訪台到訪中山附醫，舉辦捐贈手持式超音波儀器，盼能造福吐瓦魯離島民眾。拿塔諾致詞感謝中山附醫長期對當地醫療貢獻，並期待未來吐瓦魯與中山附醫的持續合作，成為聯繫兩國人民友好橋梁。

王紹全說明，吐瓦魯由九個環形珊瑚島群組成的島國，位於南太平洋，也是台灣在大洋洲的重要友邦。今年9月適逢中華民國與吐瓦魯建交43周年，這也是吐瓦魯總理拿塔諾在2019年上任後首度來台國是訪問，並到訪中山附醫。院方全院使用高規模接待，除安排訪團國賓全身健檢外，並特別舉辦「手持式超音波儀器」捐贈儀式。

王紹全指出，中山附醫在2006年與吐瓦魯中央醫院「瑪格麗特公主醫院」簽約為姐妹醫院，每年派遣2到3團行動醫療團至吐國醫療援助。2012年起雙方簽訂醫療合作備忘錄(MOU)，派遣常駐醫療人員，協助首都瑪格麗特公主醫院提升醫療專業，也幫吐瓦魯人控制慢性病，建立健康觀念。

中山附醫院長蔡明哲為了提升吐瓦魯中央醫院照護品質，與中山附醫國際醫療中心發起，與亞帝生物科技共同捐贈「手持式超音波儀器」，此儀器體積輕小、機動性高，操作時只需一個探頭與一台平板螢幕即可及時獲得檢查影像。

王紹全說明，手持式超音波儀器為醫師隨手可攜帶的檢查利器，適用於腹部、肌肉骨骼、周邊血管、小兒科、泌尿科及創傷評估等超音波診斷作業。易攜特點更是利於醫師隨時使用，也非常適合吐瓦魯離島地區特性使用，盼能造福許多因交通因素無法至吐瓦魯中央醫院檢查的民眾。

吐瓦魯總理拿塔諾率訪問團參訪中山附醫。圖／中山附醫提供
吐瓦魯總理拿塔諾率訪問團參訪中山附醫。圖／中山附醫提供

吐瓦魯 醫師 珊瑚

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