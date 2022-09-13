巨石崩落列車撞上 台鐵平溪線預警性封鎖

中度颱風梅花目前位於台灣東北部海面，為北部地區帶來可觀降雨。今日凌晨台鐵平溪線列車撞上崩落巨石，列車撞擊的石塊約50至70公分、但鐵軌旁亦有比人高的落石，台鐵不敢大意已宣布平溪線暫時採預警性封鎖。該事故造成列車排障器受損，所幸車上無旅客、司機也平安，並回送列車至七堵進行檢修。

台鐵也宣布自凌晨5時起，平溪線十分至菁桐間路線預警性封鎖，辦理公路接駁，受影響車站包括十分、望古、嶺腳、平溪、菁桐等。台鐵說明，平溪線路段邊坡地質比較破碎，易受豪雨影響導致岩盤鬆動，基於安全考量，該路段採預警性封鎖，確認安全才會恢復行車。

因颱風梅花影響，氣象局今日凌晨2時持續針對新北市山區、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、宜蘭縣山區發布豪雨特報，提醒注意有局部大雨或豪雨，北部、東北部地區及台中山區亦有局部大雨發生的機率，請注意強陣風、坍方、落石及溪水暴漲。