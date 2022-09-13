3年沒颱風侵台！ 日本媒體一圖演示「路過軌跡」掀網熱議
今年第12號颱風「梅花」目前位於台灣東北部海域，預計將於今天（13日）下午遠離台灣，朝中國大陸浙江省方向前進，此為繼9月初的「軒嵐諾」後又一颱風成功避開台灣，日前就有網友援引NHK製作的颱風路徑圖，發現已經3年未有颱風直接登陸台灣，讓網友看了笑說「台灣的風台灣管的」。
一名網友在PTT分享一張颱風路徑圖，只見圖中各月份的颱風全都繞道台灣，令這名網友驚訝表示，「NHK給的近年各月份颱風預估路徑，我就問，現在是怎樣？資方颱風？直接略過台灣是什麼意思？」其餘網友看了也無奈說，「中央山脈：沒一個敢來挑戰」、「台灣力場」、「中央斬颱刀有多久沒切颱風了」。
該圖出自日本電視台NHK專欄「了解時事」在7月份發佈的文章，文中引用日本氣象廳的統計，指出7-10月的颱風多往日本方向，6月、11-12月的颱風則常朝東南亞方向，因此夾在兩者間的台灣能完美躲過所有颱風。
據悉，台灣已經3年沒有颱風登陸，上一次是「白鹿颱風」在2019年8月24日掠過恆春半島，而去（2021）年的颱風假均是受外圍環流影響，如 2021年10月的「圓規颱風」，當時導致桃園、宜蘭、花蓮、台東部分地區停課一天，還有北北基在2021年9月因「璨樹颱風」放假，也是受到外圍環流影響。
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