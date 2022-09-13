快訊

分享萬華美食被爆盜圖 陳時中道歉了：確實是不對

艾美獎／「魷魚遊戲」創紀錄獲得最佳戲劇影集導演獎

影／仍不受待見？ 梅根想握手 「英民眾裝沒看見」畫面瘋傳

3年沒颱風侵台！ 日本媒體一圖演示「路過軌跡」掀網熱議

聯合新聞網／ 綜合報導
梅花颱風（左）將於今天下午遠離台灣，讓許多想放颱風假的民眾再度落空。 圖擷自中央氣象局
梅花颱風（左）將於今天下午遠離台灣，讓許多想放颱風假的民眾再度落空。 圖擷自中央氣象局

今年第12號颱風「梅花」目前位於台灣東北部海域，預計將於今天（13日）下午遠離台灣，朝中國大陸浙江省方向前進，此為繼9月初的「軒嵐諾」後又一颱風成功避開台灣，日前就有網友援引NHK製作的颱風路徑圖，發現已經3年未有颱風直接登陸台灣，讓網友看了笑說「台灣的風台灣管的」。

一名網友在PTT分享一張颱風路徑圖，只見圖中各月份的颱風全都繞道台灣，令這名網友驚訝表示，「NHK給的近年各月份颱風預估路徑，我就問，現在是怎樣？資方颱風？直接略過台灣是什麼意思？」其餘網友看了也無奈說，「中央山脈：沒一個敢來挑戰」、「台灣力場」、「中央斬颱刀有多久沒切颱風了」。

一網友貼出日本電視台NHK製作的颱風路徑圖，發現近年颱風皆完美避開台灣。圖擷自NHK
一網友貼出日本電視台NHK製作的颱風路徑圖，發現近年颱風皆完美避開台灣。圖擷自NHK

該圖出自日本電視台NHK專欄「了解時事」在7月份發佈的文章，文中引用日本氣象廳的統計，指出7-10月的颱風多往日本方向，6月、11-12月的颱風則常朝東南亞方向，因此夾在兩者間的台灣能完美躲過所有颱風。

據悉，台灣已經3年沒有颱風登陸，上一次是「白鹿颱風」在2019年8月24日掠過恆春半島，而去（2021）年的颱風假均是受外圍環流影響，如 2021年10月的「圓規颱風」，當時導致桃園、宜蘭、花蓮、台東部分地區停課一天，還有北北基在2021年9月因「璨樹颱風」放假，也是受到外圍環流影響。

颱風 梅花颱風 台灣

延伸閱讀

「台鐵禁售無座位車票」利弊引發話題 PTT兩派網友意見分歧

台中3騎士路邊停車「幫輪椅男穿雨衣」 千人大讚：優秀年輕人

中秋吃肥了嗎？秋冬減肥比夏天更有效 在家健身靠這兩招

他不解下雨天穿「洞洞鞋配襪子」 內行人解惑：有很多好處

相關新聞

9縣市豪雨特報 梅花颱風最快傍晚解海警 雨勢明才緩和

受到梅花颱風外圍環流影響，氣象局簡任技正伍婉華表示，今天白天仍會持續降雨，不過傍晚隨著颱風逐漸遠離，預計最快今天傍晚到晚...

操盤手又是腸道 發現渴望高脂肪食物背後的腸腦連接通路

可樂、炸雞、蛋糕、冰淇淋，明知這些食物多吃無益，為什麼我們有時仍控制不住欲望？新研究調查發現腸道與大腦有種全新聯繫，會推動我們對高脂肪食物的渴望。

3年沒颱風侵台！ 日本媒體一圖演示「路過軌跡」掀網熱議

今年第12號颱風「梅花」目前位於台灣東北部海域，預計將於今天（13日）下午遠離台灣，朝中國大陸浙江省方向前進，此為繼9月初的「軒嵐諾」後又一颱風成功避開台灣，日前就有網友援引NHK製作的颱風路徑圖，發現已經3年未有颱風直接登陸台灣，讓網友看了笑說「台灣的風台灣管的」。

巨石崩落列車撞上 台鐵平溪線預警性封鎖

中度颱風梅花目前位於台灣東北部海面，為北部地區帶來可觀降雨。今日凌晨台鐵平溪線列車撞上崩落巨石，列車撞擊的石塊約50至7...

第四季東南亞航班大增5成 華航接力開航宿霧、清邁

華航積極佈局疫後旅遊市場，將自12月1日起開航桃園-菲律賓宿霧航線，提供每周四班直飛服務；緊接著明年1月20日起飛航桃園...

作伙「揪師來吃堡」 單部電影免費送你看

九月開學季的到來是不是也讓大家回想起學生時代單純的快樂？你是否曾有一位學校老師為你指引人生的方向，成就了現在的你？聯合新聞網和影音串流平台CATCHPLAY+攜手舉辦教師節活動，邀請莘莘學子和懷念學生時代的你一起來參加，在活動期間登 ( 加 ) 入會員並完成刮刮樂活動，參加就送你單部電影免費兌換序號，而麥當勞餐點兌換券更是只要一人中獎，就送你全班30人同享，還能再抽最大獎iPad Pro，快來一起和聯合新聞網及CATCHPLAY+歡慶教師節！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。