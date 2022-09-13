9縣市豪雨特報 梅花颱風最快傍晚解海警 雨勢明才緩和

受到梅花颱風外圍環流影響，氣象局簡任技正伍婉華表示，今天白天仍會持續降雨，不過傍晚隨著颱風逐漸遠離，預計最快今天傍晚到晚上這段時間解除海上颱風警報，屆時雨勢也會稍微緩和，甚至到明天只剩下北部、東半部有零星降雨。

伍婉華表示，梅花颱風今天早上八點半的時候來到台北東北280公里海面上，梅花颱風從昨天晚上到目前為止，出現擺盪對移動狀態，且移動速度並不快，目前暴風圈正在影響北部、東北部海面，因此氣象局持續針對北部、東北部地區發布海警。

伍婉華表示，從昨天到今天，北部、東北部海面持續出現3至4米浪高，其他各海面也有2至3浪高，龍洞也有4.8米長浪，今天白天風浪依舊比較強，基隆北海岸、東半部沿海、綠島蘭嶼、恆春半島、馬祖的風浪將持續到周四，提醒民眾從事海面活動要留意。

伍婉華表示，受到颱風影響，北部東北部、中部山區都有下雨情況，其中北台灣山區雨勢最大，從周日累計至今，新北烏來降雨量已達564毫米、桃園復興鄉536毫米，其他像是新竹尖石、宜蘭大同、苗栗南庄也有超過300毫米的雨量。

伍婉華提醒，今天這些地方的雨會持續下，尤其目前颱風外圍環流帶來一波波的雲系，造成北部東北部地區，中南部下雨，今天清晨到現在為止，上述地區的時雨量為10至20毫米，部分地區甚至達到30毫米。

伍婉華說，整體來說，今天北部、東北部下雨時間長。整天都會下陣雨，直到今天晚上颱風逐漸離開，雨勢才會逐漸緩和。氣象局也針對苗栗以北、東北部地區、台中山區發布大雨特報，尤其是苗栗、宜蘭山區會有局部性豪雨；此外，背風面的花蓮、台東則可能出現36度以上高溫。

強陣風方面，伍婉華表示，沿海有9到10級，甚至是11級強陣風，今天白天開始，西部的強陣風會稍微降低一些些，不過基隆北海岸、南部地區、恆春半島還有8至9級強陣風，另外像是台中以北、東北部、澎湖、馬祖、台北盆地也會有些比較強的陣風，儘管今天晚上到明天，颱風遠離，陣風會再減弱，但基隆北海岸、南端陸地還是有比較強的陣風。

伍婉華提醒，如果依照現在的路徑移動，最快今天傍晚到晚上間解除海警，北部、東北部山區以及中部山區過去幾天下了很多雨，今天白天也會持續降雨，提醒民眾要注意可能會有連續下雨帶來的不便。