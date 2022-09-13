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南瑪都颱風最快今生成 將與梅花、莫柏三颱共舞

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南瑪都颱風最快今生成 將與梅花、莫柏三颱共舞

聯合報／ 記者邱瓊玉／台北即時報導
與「梅花」之間的熱帶性低壓，今將發展成14號颱風「南瑪都」，模式模擬經琉球北方海面，向東北大迴轉，影響台灣機率低；西北太平洋將呈現3颱共舞之姿。圖/擷取自「三立準氣象．老大洩天機」專欄
與「梅花」之間的熱帶性低壓，今將發展成14號颱風「南瑪都」，模式模擬經琉球北方海面，向東北大迴轉，影響台灣機率低；西北太平洋將呈現3颱共舞之姿。圖/擷取自「三立準氣象．老大洩天機」專欄

受到梅花颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨；今新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣及宜蘭縣山區有局部大雨或豪雨，北部、東北部地區及台中山區有局部大雨發生的機率，請注意強陣風、坍方、落石及溪水暴漲。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，根據最新(13日2時)中央氣象局的「路徑潛勢預測圖」，今(13)日「梅花」通過石垣島後，繼續緩慢北上，晚起轉北北西、逐漸加速，撲向長江口。潛勢預測的「機率範圍」已略縮小，顯示「不確定性」減小。

吳德榮表示，今晨4時30分，紅外線雲圖顯示，第13號颱風「莫柏」，在日本東南方遠海，模式模擬其向東北轉北進行，非常遙遠，無影響。與「梅花」之間的熱帶性低壓，今亦將發展成14號颱風「南瑪都」，模式模擬經琉球北方海面，向東北大迴轉，影響台灣機率低；西北太平洋將呈現3颱共舞之姿。

 

吳德榮表示，根據最新(12日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今白天「梅花」外圍環流影響，上午北部、東北部山區雨勢仍大，北部、東北部平地及中部山區亦有明顯降雨，皆應注意防範；下午起降雨漸緩。其他地區受影響相對較小，偶有局部短暫降雨的機率。

溫度方面，今日北台偏涼，花東有過山沉降帶來高溫，北部24至29度，中部23至33度，南部23至34度，東部21至36度。

 

吳德榮說，根據最新模擬顯示，今晚「梅花」逐漸遠離，降雨趨緩，天氣好轉。明日至下周一(14至19日)天氣恢復穩定，各地大多晴時多雲，山區午後偶有局部短暫陣雨的機率，白天氣溫回升至33至35度，早晚略偏涼，日夜溫差大。

梅花颱風 吳德榮

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