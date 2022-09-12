快訊

獨／部編版客語紙本教材來不及印 師生已兩周沒課本用

君尹開幕不到兩個月 前三二行館名廚陳溫仁傳離職

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
前菜「龜山島角蝦／豌豆／甜菜」搭配奈米分離機製作細膩的豌豆泥和蒸餾濃縮的甜菜根汁，鮮、潤、色平衡。圖／CIMES君尹提供。
前菜「龜山島角蝦／豌豆／甜菜」搭配奈米分離機製作細膩的豌豆泥和蒸餾濃縮的甜菜根汁，鮮、潤、色平衡。圖／CIMES君尹提供。

位於北市南京商圈伊通公園旁、主打現代歐陸料理的CIMES君尹，7月23日才正式開幕；不料正式開張營業還不到兩個月，擔任行政總主廚的前三二行館名廚陳溫仁（Jimmy）便傳出離職，與投資方提早解約。

CIMES君尹是豐麗保集團旗下繼「老爺．小花園」、「玖尹中餐廳」後，所開設的第三家餐廳，取「CIMES」在法文中「頂峰」的意涵，僅有17席座位，打造彷如歐洲高原的隱密洞穴與開放式廚房

除了對食材的講究，以「汲取真味又要保持風味」的君尹廚房，號稱是全台灣第一家「實驗室廚房」，花費百萬投資研究實驗室專用的高階儀器，用科學的方法提取出食物核心滋味。其中包括能夠將液態醬汁化為奈米級細膩的空氣質地的「奈米分離機」；以及「超高速離心機」、「超音波震盪機」、「真空冷凍乾燥機」、「減壓濃縮機」等高階儀器，都是君尹廚房的標準配備。

如今儀器設備都還新穎，摩登洞穴餐廳氛圍依舊迷人，身為靈魂人物的行政總主廚陳溫仁卻提早退場，十分令人意外。

CIMES君尹現代歐陸餐廳提供17席客座區，並採用開放式廚房。圖／亞卡默設計提供。
CIMES君尹現代歐陸餐廳提供17席客座區，並採用開放式廚房。圖／亞卡默設計提供。
陳溫仁用科學儀器提取真味，號稱是全台灣第一家「實驗室廚房」。圖／CIMES君尹提供。
陳溫仁用科學儀器提取真味，號稱是全台灣第一家「實驗室廚房」。圖／CIMES君尹提供。
前三二行館名廚陳溫仁（Jimmy），一生投入西餐36年。圖／CIMES君尹提供。
前三二行館名廚陳溫仁（Jimmy），一生投入西餐36年。圖／CIMES君尹提供。

廚房 餐廳 奈米

延伸閱讀

拒酒測不理罰鍰士林分署查封土地 男子繳清9萬元

離職後發現高雄薪資水平超低 38歲女淚喊：阿姨我不想努力了

主力推動PS4、PS5與PS VR開發 索尼互動娛樂副社長10月離職

不想努力了！「安靜離職」風潮正夯 過來人：我後悔到現在

相關新聞

威力彩頭獎20連摃 下期頭獎上看6.8億元

威力彩第73期今晚開獎，台灣彩券公司表示，威力彩頭獎依舊摃龜，累計已經20連摃，15日開獎的第74期預估銷售金額為1.6...

颱風梅花外圍環流掃過 北部、中部山區連夜雨

今晚是中颱梅花最接近台灣的時候，受外圍環流持續影響，迎風面降雨，氣象局提醒，今晚至明天北部、東北部及中部山區要留意豪雨或...

「梅花」帶來雨勢...新北烏來信賢里累計雨量冠全國 區長：瀑布7年來最大

颱風梅花外圍帶來雨勢，新北市烏來區信賢里雨量累計481毫米居冠。烏來區長周守信今天說，除2015年蘇迪勒颱風，他在烏來從...

梅花颱風帶來強降雨...台7線夜間坍方行車危險 巴陵至明池19時起預警封路

梅花颱風外圍環流帶來桃園市山區強降雨，復興區台7線58.6公里路段今天中午突然土石坍方、雙向無法通行，公路總局復興工務段...

中颱「梅花」明午後遠離 周三天氣回穩氣溫升

受中颱「梅花」外圍環流影響，北部今天整日降下間歇性雨勢，「梅花」目前正持續向北龜速移動，朝大陸華中沿岸地區逼近，預估颱風...

君尹開幕不到兩個月 前三二行館名廚陳溫仁傳離職

位於北市南京商圈伊通公園旁、主打現代歐陸料理的CIMES君尹，7月23日才正式開幕；不料正式開張營業還不到兩個月，擔任行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。