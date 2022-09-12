君尹開幕不到兩個月 前三二行館名廚陳溫仁傳離職

位於北市南京商圈伊通公園旁、主打現代歐陸料理的CIMES君尹，7月23日才正式開幕；不料正式開張營業還不到兩個月，擔任行政總主廚的前三二行館名廚陳溫仁（Jimmy）便傳出離職，與投資方提早解約。

CIMES君尹是豐麗保集團旗下繼「老爺．小花園」、「玖尹中餐廳」後，所開設的第三家餐廳，取「CIMES」在法文中「頂峰」的意涵，僅有17席座位，打造彷如歐洲高原的隱密洞穴與開放式廚房。

除了對食材的講究，以「汲取真味又要保持風味」的君尹廚房，號稱是全台灣第一家「實驗室廚房」，花費百萬投資研究實驗室專用的高階儀器，用科學的方法提取出食物核心滋味。其中包括能夠將液態醬汁化為奈米級細膩的空氣質地的「奈米分離機」；以及「超高速離心機」、「超音波震盪機」、「真空冷凍乾燥機」、「減壓濃縮機」等高階儀器，都是君尹廚房的標準配備。