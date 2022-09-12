梅花颱風帶來強降雨...台7線夜間坍方行車危險 巴陵至明池19時起預警封路
梅花颱風外圍環流帶來桃園市山區強降雨，復興區台7線58.6公里路段今天中午突然土石坍方、雙向無法通行，公路總局復興工務段搶修至下午4時通行，考量台7 線邊坡坍方危險，公路總局宣布，台7線巴陵47公里到明池65公里路段，今晚7時起實施預警性封路、禁止進入，確保行車安全。
復興區工務段長范又升表示，受到梅花颱風連續雨勢影響，台7線58.6公里、復興區四稜路段邊坡突然土石坍方滑落台7線路面堆置，造成雙向道路無法通行，施工人員緊急搶修至下午4 時恢復通行，由於山區雨勢大，台7線路段邊坡仍有不時坍方危險，不宜進入。
公路總局第一及第四養工處表示，考量台7線邊坡坍方落石危險，台7線巴陵47公里到明池65公里路段，自今晚7時起實施預警性封路，禁止進入，確保行車安全，等明天早上7時視該路巡查狀況開放通車，也呼籲颱風豪雨期間，山區道路易坍方、落石，路況難掌握，民眾如非必要，請勿進入山區道路，避免危險。
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