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中颱「梅花」明午後遠離 周三天氣回穩氣溫升

攝影中心／ 記者侯永全／即時報導
受中颱「梅花」外圍環流影響，北部今天整日降下間歇性雨勢，傍晚下班時間，大雨中大批民眾擠在公車站的騎樓下，等待公車進站。記者侯永全／攝影
受中颱「梅花」外圍環流影響，北部今天整日降下間歇性雨勢，傍晚下班時間，大雨中大批民眾擠在公車站的騎樓下，等待公車進站。記者侯永全／攝影

受中颱「梅花」外圍環流影響，北部今天整日降下間歇性雨勢，「梅花」目前正持續向北龜速移動，朝大陸華中沿岸地區逼近，預估颱風在明天入夜前遠離台灣，並將解除海上警報。

梅花暴風圈目前影響台灣北部及東半部海面，西半部、東北部沿海空曠地區將有8、9級強陣風，基隆北海岸、東半部及恆春半島沿海易有長浪，東半部浪高可達3公尺，西半部也會有2公尺以上浪高。北部地區雖沒有風雨交加，而其外圍環流則為平地與山區帶來豐沛雨量。北部、東北部今晚至明天清晨降雨仍會明顯，中南部地區也會有間歇性降雨，明天下半天隨著颱風逐漸遠離，雨勢也會趨緩。

周三起，隨著颱風北移天氣回穩，氣溫也會上升，北部氣溫約25至32度，中南部約26至32度，東部地區則在25至30度之間。

中颱「梅花」外圍環流為北部降下間歇性雨勢，暮色中民眾撐著傘騎乘單車。記者侯永全／攝影
中颱「梅花」外圍環流為北部降下間歇性雨勢，暮色中民眾撐著傘騎乘單車。記者侯永全／攝影

梅花颱風

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