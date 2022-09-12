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中颱「梅花」明午後遠離 周三天氣回穩氣溫升
受中颱「梅花」外圍環流影響，北部今天整日降下間歇性雨勢，「梅花」目前正持續向北龜速移動，朝大陸華中沿岸地區逼近，預估颱風在明天入夜前遠離台灣，並將解除海上警報。
梅花暴風圈目前影響台灣北部及東半部海面，西半部、東北部沿海空曠地區將有8、9級強陣風，基隆北海岸、東半部及恆春半島沿海易有長浪，東半部浪高可達3公尺，西半部也會有2公尺以上浪高。北部地區雖沒有風雨交加，而其外圍環流則為平地與山區帶來豐沛雨量。北部、東北部今晚至明天清晨降雨仍會明顯，中南部地區也會有間歇性降雨，明天下半天隨著颱風逐漸遠離，雨勢也會趨緩。
周三起，隨著颱風北移天氣回穩，氣溫也會上升，北部氣溫約25至32度，中南部約26至32度，東部地區則在25至30度之間。
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