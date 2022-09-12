快訊

西太平洋可能三颱鼎立！颱風「南瑪都」最快周三生成 氣象局揭最新路徑

聽新聞
test
0:00 / 0:00

西太平洋可能三颱鼎立 輕颱南瑪都最快後天生成

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
西太平洋上，除了持續向北的輕度颱風梅花、輕颱莫柏外，今天下午再形成一熱帶低氣壓T17，中央氣象局預估，最快後天(14日)可能增強為另一個輕度颱風南馬都。截圖自中央氣象局
西太平洋上，除了持續向北的輕度颱風梅花、輕颱莫柏外，今天下午再形成一熱帶低氣壓T17，中央氣象局預估，最快後天(14日)可能增強為另一個輕度颱風南馬都。截圖自中央氣象局

西太平洋上，除了持續向北的輕度颱風梅花、輕颱莫柏外，今天下午再形成一熱帶低氣壓T17，中央氣象局預估，最快後天(14日)可能增強為另一個輕度颱風南馬都，但氣象局表示，由於距離台灣遠，未來往日本九州前進，目前不影響台灣。

中央氣象局預報員趙竑表示，TD17下午二時約在台灣東方2780公里外，以每小時6公里速度，向北北東進行接近日本九州，未來48小時後、有機會增強為今年第十四號颱風「南瑪都」；目前西北太平洋上有兩個颱風(梅花、莫柏)、一個熱帶性低氣壓，但彼此相距至少1800公里，不會互相影響。

趙竑表示，這個熱帶低壓的結構，未來有機會發展為輕度颱風，梅花颱風距離台灣約200多公里，熱帶低壓有1800多公里，兩者互相影響關係不大；加上另一個距離台灣較遠的莫柏，有可能在西北太平洋出現三台鼎立的狀況，這在2021年也有出現過。

他說，今晚受到梅花颱風外圍環流影響，中央氣象局在北部、東北部地區，台中南投山區發布豪大雨特報，晚間風浪大，沿海空曠地區有七到八級風，稍早在富貴角測得十級風，南部地區、恆春半島、基隆北海岸地區也有八到九級陣風。

氣象局表示，明天白天颱風繼續北上後，明起逐漸更往北遠離台灣，周三加速遠離往中國大陸華中方向前進，周四起全台各地才會恢復多雲到晴、有午後雷陣雨的天氣型態。

梅花颱風 氣象局 日本 颱風南瑪都

延伸閱讀

中秋國道路況 高公局：收假日受颱風影響較壅塞

梅花颱風雨量豐沛入流量高 石門水庫調節放水至明天

颱風梅花長降雨 台7線下巴陵到明池夜間預警性封閉

「梅花」進逼風雨強勁！桃園復興區後山3里 下午停止上班上課至午夜

相關新聞

西太平洋可能三颱鼎立 輕颱南瑪都最快後天生成

西太平洋上，除了持續向北的輕度颱風梅花、輕颱莫柏外，今天下午再形成一熱帶低氣壓T17，中央氣象局預估，最快後天(14日)...

梅花颱風雨量豐沛入流量高 石門水庫調節放水至明天

梅花颱風往北前進，氣象局預估今晚至明天清晨最接近台灣，桃園市集水區雨量大，石門水庫至今天下午入流量升高，水利署北區水資源...

北、東北及台中、南投山區注意大雨 氣象局發豪雨特報

受到梅花颱風外圍環流影響，中央氣象局發布豪雨特報，氣象局說，今（12）日新竹縣及新北市、桃園市、宜蘭縣山區有局部大雨或豪...

「梅花」進逼風雨強勁！桃園復興區後山3里 下午停止上班上課至午夜

颱風梅花進逼，桃園市政府下午3點宣布，復興區後山3里（華陵、三光、高義）因受梅花颱風外圍環流影響，上午先發布三里學生停課...

林務局新增保護標的！社區、農民守護台灣黑熊 將可獲「生態薪水」

林務局今天宣布，新增「台灣黑熊」為保護標的，社區成立巡守隊、協助保育宣導，或居民即時通報入侵，可獲3千元至6萬元獎金，盼...

過去曾買鞭炮嚇鳥 野蓮農愛上水雉變身守護者

林務局去年起推動「瀕危物種極重要棲地生態服務給付推動方案」，至今有63個鄉鎮、65個社區、1700多人參與。不少農民、居...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。