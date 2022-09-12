西太平洋可能三颱鼎立 輕颱南瑪都最快後天生成

西太平洋上，除了持續向北的輕度颱風梅花、輕颱莫柏外，今天下午再形成一熱帶低氣壓T17，中央氣象局預估，最快後天(14日)可能增強為另一個輕度颱風南馬都，但氣象局表示，由於距離台灣遠，未來往日本九州前進，目前不影響台灣。

中央氣象局預報員趙竑表示，TD17下午二時約在台灣東方2780公里外，以每小時6公里速度，向北北東進行接近日本九州，未來48小時後、有機會增強為今年第十四號颱風「南瑪都」；目前西北太平洋上有兩個颱風(梅花、莫柏)、一個熱帶性低氣壓，但彼此相距至少1800公里，不會互相影響。

趙竑表示，這個熱帶低壓的結構，未來有機會發展為輕度颱風，梅花颱風距離台灣約200多公里，熱帶低壓有1800多公里，兩者互相影響關係不大；加上另一個距離台灣較遠的莫柏，有可能在西北太平洋出現三台鼎立的狀況，這在2021年也有出現過。

他說，今晚受到梅花颱風外圍環流影響，中央氣象局在北部、東北部地區，台中南投山區發布豪大雨特報，晚間風浪大，沿海空曠地區有七到八級風，稍早在富貴角測得十級風，南部地區、恆春半島、基隆北海岸地區也有八到九級陣風。

氣象局表示，明天白天颱風繼續北上後，明起逐漸更往北遠離台灣，周三加速遠離往中國大陸華中方向前進，周四起全台各地才會恢復多雲到晴、有午後雷陣雨的天氣型態。