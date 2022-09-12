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聯合報「臺灣豐蔬果月曆」預購中

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
聯合報出版的「臺灣豐蔬果月曆」、健康誌及聯副70-文學星空下還有合購價。圖╱聯合報提供
聯合報出版的「臺灣豐蔬果月曆」、健康誌及聯副70-文學星空下還有合購價。圖╱聯合報提供

聯合報出版的「臺灣豐蔬果月曆」，2023新版仍以美麗、真實感十足的台灣特有蔬果為主角，保留原有的記事功能之外，另有專家專業調配的食譜，讓民眾在欣賞垂涎欲滴的蔬果照片時，獲得各類蔬果營養和做菜的常識。

「2023臺灣豐蔬果月曆」12月份的蔬果安排依序是桶柑、玉米、小番茄、甘藍、龍眼、青江菜、水蜜桃、菇類、甜柿、酪梨、香蕉及南瓜，整體色彩鮮艷飽滿，讓民眾天天豐盈健康。

月曆定價每份220元，目前早鳥優惠160元，搭配2023健康誌(定價280元)、聯副70-文學星空下(定價360元)合購，只要538元，馬上省下322元，詳情請參閱聯合報頭版插牌或電詢(02)86925588轉2974分機。預購網址https://udesign.udnfunlife.com/mall/cus/cat/Cc1c01.do?dc_cateid_0=0_059_049_902

月曆

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