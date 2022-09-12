過去曾買鞭炮嚇鳥 野蓮農愛上水雉變身守護者

林務局去年起推動「瀕危物種極重要棲地生態服務給付推動方案」，至今有63個鄉鎮、65個社區、1700多人參與。不少農民、居民參與後，才認識石虎、歐亞水獺，有野蓮農過去會買鞭炮嚇跑水雉，現在卻成為水雉守護者，不趕鳥、不灑含農藥稻穀。

在苗栗卓蘭鎮經營生態農場的陳菊英說，她養雞30多年，有一天火雞突然不叫了，「原來被吃掉我們都不知道」，因為工作太忙，根本沒有注意到雞舍當中的雞，「久久就不見一隻」，前前後後大概減損30多隻；後來用捕捉籠抓到一隻像貓的動物，通報苗栗縣府才知道是石虎，後來縣府帶走野放。

「活到5、60歲才認識『石虎』」，陳菊英說，後來她才開始接觸生態服務給付方案，雞舍經過補強後，石虎不再侵擾，她也逐漸認同石虎保育的重要性，更號召社區成立巡守隊，守護人與野生物共享的淺山環境。

在高雄美濃種植野蓮的李煥生說，野蓮的浮葉為度冬水雉提供繁殖場域，為了讓水雉安心生育，他除了維持野蓮水田植生環境以外，也不驅趕野鳥、不灑播含農藥稻穀。

李煥生說，社區還成立水雉巡守隊，每周日固定巡守，但其他時候在田裡「每天早上巡一次、晚上巡一次」，做了一年感覺很好，以前在田裡看到水雉，都認為水雉是來危害野蓮田，他們會用鞭炮或繩子拉線嚇水雉，「鞭炮一個一百多元，現在都省下來了。」

此外，歐亞水獺在台灣僅存於金門，過去許多金門居民卻不知水獺的存在與獨特性，還以為只是「大老鼠」。去年古寧頭社區開始參與生態服務給付，社區總幹事李俊龍說，水獺真的就住在村莊旁的水溝、道路，非常靠近居民的生活環境，他們無法阻止地方開發，但可以透過記錄、調查，了解水獺的生活習性。

李俊龍說，社區跟古寧國小合作，共同負責水獺巡守工作，讓小朋友知道水獺需要保護、而且很有意義，孩子回去會跟阿公、阿嬤、爸媽說自己是「小小巡守隊」，久而久之長輩也會淺移默化，認為水獺很重要，久了以後水獺就會成為社區的榮耀。