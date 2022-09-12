林務局新增保護標的！社區、農民守護台灣黑熊 將可獲「生態薪水」

林務局今天宣布，新增「台灣黑熊」為保護標的，社區成立巡守隊、協助保育宣導，或居民即時通報入侵，可獲3千元至6萬元獎金，盼促進人熊良性互動。

林務局去年起推動「瀕危物種極重要棲地生態服務給付推動方案」，這就像「生態薪水」，社區或民眾若協助守護瀕危物種或重要棲息地，可獲得獎勵。

目前方案包括「瀕危物種」、「重要棲地」兩大給付標的，瀕危物種為石虎、草鴞、水獺、水雉，重要棲地針對水田、水梯田、陸上魚塭、私有保安林。

去年共有新北、苗栗等11縣市投入「瀕危物種極重要棲地生態服務給付推動方案」，今年屏東也加入草鴞生態服務給付。林務局統計，去年全國63個鄉鎮、65個社區、1700多人參與此計畫，共有553公頃農地、棲地用友善方式耕作及管理。

林務局長林華慶表示，全台近六成保育類野生動物棲息在淺山、平原農田生態系，政府跟專家學者不可能在野生動植物棲息地待24小時，在地居民才是保育成功關鍵；外界期待保護石虎等瀕臨絕種物種，但不能只讓農民承擔農田、農舍被損害的成本，因此林務局給付農民、社區一點「生態薪水」，但事實上遠不及他們的付出。

林華慶說，給付只是觸媒，農民、居民雖然跟野生動物生活在一起，通常以生技為第一要務，但若配合政策，久了也會將保護野生動物內化為價值觀，甚至傳承到下一代。

農委會主委陳吉仲表示，農業重要性不只是扮演糧食安全供應，在生態環境貢獻上一年其實超過2兆，過去農委會實施綠色環境給付、產銷履歷、有機友善耕作，現在也給予生態服務給付，農民跟野生動物的關係，從對抗、敵對，到後來變成「發現野生動物在我的田會有榮譽感」，未來會持續加大力道往前走。

近年不少台灣黑熊出現在淺山聚落的案例，甚至入侵農園，林務局今天宣布，台灣黑熊也將納入生態服務給付，有兩部分獎勵，第一是社區巡護監測，例如社區成立巡守隊、通報違法獵具與野生動物誤中陷阱、協助協助宣導老舊陷阱套索更換為精準式陷阱，每年每隊最高6萬元，若巡守範圍內拍攝到黑熊影像，每次發給最高5萬元獎勵金，每年以2次為限。

第二是自主通報，民眾若發現黑熊入侵畜舍、工寮、果園等個人農事場域，不危害其生命，立刻通報林管處並勘查確認後，每場域發放3千元，若配合架設自動相機監測3個月，再核發5千元。