德能集團捐贈攜帶式鯨豚檢測高頻X光機 支持鯨豚協會研究擱淺海洋生物

德能集團（EnerVest）日前與中華鯨豚協會簽署鯨豚救援備忘錄，支持崎頂鯨豚緊急救援中心的鯨豚復健以及相關深度病理診斷等工作。德能集團依據備忘錄協議，今（12）致贈中華鯨豚協會一台攜帶式鯨豚檢測高頻X光機，支持其專業團隊以科學方法了解擱淺鯨豚的生理狀況。根據過去鯨豚擱淺的數據推估，德能集團捐贈之鯨豚檢測高頻X光機每年將能檢測15到20隻鯨豚。

德能集團長期致力於推動可減緩氣候變遷的再生能源，同時也期盼能為海洋保育貢獻一份努力。德能集團總經理馬維麟表示：「集團近期申請位在苗栗外海的美森離岸風場，即積極尋找最先進之減噪工法—振動錘，並已在環評之中承諾，風機單樁施工時，將捨棄傳統液壓敲擊式打樁，改用相對友善環境的振動錘工法，預期將大幅縮短施工時間，並同時降低水下噪音，有效減輕對於海洋生態的干擾。」並重申：「我們也希望離岸風電可以成為守護海洋的一環，希望藉由捐贈這台鯨豚檢測高頻X光機，支持專業的海洋生態研究團隊。」 德能集團總經理馬維麟說明，集團正在申請位於苗栗外海的美森離岸風場，並積極尋找友善海洋的最新工法。圖／德能集團

中華鯨豚協會秘書長曾鉦琮則說：「目前我們會透過電腦斷層掃描（CT）了解死亡擱淺鯨豚其骨骼與病理，然而，活體擱淺鯨豚並無法使用電腦斷層掃瞄診斷；攜帶式高頻X光機除可協助我們在救援站內即時診斷復健中的受傷鯨豚，亦可使用於死亡個體，並在不同救援場域中幫助更多的擱淺鯨豚。」他指出：「台灣每年有超過百起的鯨豚擱淺事件，數量亦逐年上升；了解鯨豚擱淺或死亡的原因，有助於擬訂合適的因應與保護對策。」 中華鯨豚協會說明，若能用X光機初步判斷出病因，則可即時為擱淺鯨豚進行治療。圖／德能集團 中華鯨豚協會說明，若能用X光機初步判斷出病因，則可即時為擱淺鯨豚進行治療。圖／德能集團 2020年5月糙齒海豚擱淺於桃園沙灘，中華鯨豚協會擱淺處理專員郭祥廈第一時間即抵達現場。圖／德能集團

中華鯨豚協會2020年為擱淺的糙齒海豚進行復健時，發現海豚尾幹上有不明白色突起結節，當時還必須特別向台北市立動物園商借X光機，才能進一步為糙齒海豚診斷。台大獸醫系教授楊瑋誠於捐贈儀式現場示範如何操作高頻X光機，並說明：「高頻X光機可以用來了解動物的現況，例如：擱淺鯨豚常見的肺炎、胃腸異物、骨骼病變等，若是能用X光機初步判斷出病因，則可即時選擇最有效的方式為鯨豚進行治療。」 中華鯨豚協會的獸醫發現復健中的糙齒海豚尾幹有一白色突起結節，擔心已發生感染並傷到骨骼。圖／德能集團 為了解尾幹的白色結節之病因，中華鯨豚協會向台北市動物園商借X光機為糙齒海豚進行診療。圖／德能集團