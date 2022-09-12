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暖化令人煩？ 專家：讓人脾氣變火爆

台灣醒報／ 記者杜聿鎧╱台北報導
研究顯示，當溫度高於30度的情況下，不論是哪個氣候區或是社經條件的人們，他們的網路仇恨言論和攻擊性都將會提升。（Photo from Pxhere）
研究顯示，當溫度高於30度的情況下，不論是哪個氣候區或是社經條件的人們，他們的網路仇恨言論和攻擊性都將會提升。（Photo from Pxhere）

天氣熱到讓人生氣！氣候變遷研究發現，美國的Twitter用戶若不在12度到21度的「舒適溫度」時，散佈的仇恨言論將會倍增，攻擊行為的頻率也上升12到22%，即使發文者當下正在吹冷氣也一樣火爆。研究人員表示，全球暖化很有可能影響人們的凝聚力，降低溝通的可能，而高溫造成的心理壓力亦凸顯了全球暖化和心理健康的關聯。

過冷過熱脾氣火爆

Euro news》報導，氣候研究者阿妮卡表示，AI分析40億則貼文發現，美國的Twitter用戶在12到21度的「舒適溫度」範圍外，仇恨言論的散佈數量將會倍增，攻擊行為也上升12到22%不等。只有當溫度處在15到18度時，美國的Twitter用戶情緒相對冷靜，較不容易散布非理性的仇恨言論。

研究亦顯示，當溫度高於30度的情況下，不論是哪個氣候區或是社經條件的人們，他們在網路上留下的仇恨言論和攻擊性都將會提升。人們很難說全球暖化和自己無關。

暖化妨礙友善溝通

紐約商業內幕》報導，一項氣候研究將2014至2020年間的推特貼文與歷史氣候數據對照後發現，相對於12–21°C的「舒適溫度區間」，美國人在較冷和較熱的溫度下，網路的仇恨言論量增加了12%。研究人員強調，「即使發文者當下是在吹冷氣的狀態也一樣」，顯見全球暖化很有可能影響人們的凝聚力，和溝通的可能。

暖化心理壓力大

美國全國公廣》報導，美國經濟研究局研究發現，當洛杉磯氣溫高於30度時，暴力犯罪數竟增加了5.7%。精神病學家克里表示，高溫確實會讓人壓力增加，使得部份人的心理健康受到影響，引發社會問題。美國精神病學會民調顯示，有近7成的美國民眾表示氣候變遷導致自己處在高焦慮的狀態，近6成的人則擔心全球暖化連帶讓自己的心理健康亮紅燈。

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暖化 氣候變遷

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