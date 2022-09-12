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高齡憂鬱症就醫率低 衛福部設站諮詢

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
圖說：國衛院高齡醫學暨健康福祉研究中心醫師吳其炘12日於記者會表示，許多中高齡憂鬱症患者出現失眠、飲食失調等，更延伸出「三高」、衰弱症等狀況。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）
圖說：國衛院高齡醫學暨健康福祉研究中心醫師吳其炘12日於記者會表示，許多中高齡憂鬱症患者出現失眠、飲食失調等，更延伸出「三高」、衰弱症等狀況。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）

高齡憂鬱症患者逐年增加，恐加劇「三高」狀況！國衛院高齡醫學暨健康福祉研究中心醫師吳其炘12日於記者會表示，僅約有27%的中高齡憂鬱症患者尋求治療，許多中高齡患者出現失眠、飲食失調等，加劇「三高」、衰弱症等症狀。衛福部專委洪嘉璣指出，政府已在各地設有社區諮詢站與健檢服務，也因應遠距醫療，持續提供視訊諮詢的服務。

憂鬱症恐加劇三高

國衛院院長梁賡義表示，台灣逐漸高齡化，引發老年健康與長照的議題，行政院已於國衛院推動高齡醫學中心，聚焦基礎醫療、社區長照到失智等議題。他說，該醫學中心會提供研究經費，給國內研究者申請，本次高齡憂鬱症研究成果發表會，就是此中心的成果之一。

吳其炘表示，台灣憂鬱症盛行率預估為16.3%，其中中高齡者憂鬱症也有逐漸上升的狀況，但「許多人卻無法釐清憂鬱症與心情不好的區別。」他指出，如果出現無法開心，飲食或睡眠出現變化、負面思考或自殺念頭等狀況，時間持續2個禮拜上，那就是罹患憂鬱症，更提高罹患高血壓、糖尿病或肌少症的機率。

他表示，絕大多數的中高齡者都覺得生活中的醫療資源隨處可即，但一遇到憂鬱症，就會因為沒有病識感、擔心社會汙名化等因素，遲遲不願意就醫，導致僅27%的患者尋求醫師治療。該研究進一步發現，女性、已婚、教育程度較高與有參與社交休閒活動者，接受憂鬱症治療的比例比較高。

治療不是一次到位

國衛院執行長許志成說，儘管台灣近年精神醫療的品質與數量都有提升，但就醫率卻仍然不高。他呼籲，家人只要發現長輩有食慾、活力下降等狀況，就可以尋求醫生的診斷與協助，不要讓家中的長者因憂鬱症減少活動力，反而造成體重銳減或肌少症等狀況。

吳其炘指出，「憂鬱症的治療不是看一次醫生就好，而需要持續性的治療」，然而很多民眾接受治療後，卻在一、兩個月內就停止用藥，易使憂鬱症再度復發，強調台灣「每三個就醫的患者，就能有一個獲得有效的治療」，盼能讓更多民眾就醫，接受協助。

成立心理諮商服務據點

他提出幾點呼籲說，一、社區應強化憂鬱症篩檢，如成立心理諮商服務據點，強化國健署成人健檢等服務。

二、提升精神健康識能，提高公衛知識，讓更多民眾認識憂鬱症。

三、運用遠距醫療，讓不敢擔憂汙名化不願接受進入診所的民眾，也能得到妥善的照顧。

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憂鬱症

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