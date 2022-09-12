快篩也能考數學題？媽帶孩看診「一句話」 醫嚇傻：精神都來了

國內疫情持續嚴峻，昨（11）日新增3萬1854本土確診個案，各級學校今起改採「以篩代隔」防疫新制，確診者同班師生只要快篩陰性可到校上課。兒科醫師徐嘉賢分享，一對父母帶孩子來看診，不料，媽媽卻說了一句話，令他不禁直呼對方很幽默，「快篩是數學？」，吸引不少網友熱烈討論。

兒科醫師徐嘉賢在臉書「黑眼圈奶爸Dr. 徐嘉賢醫師」分享工作趣事，有一對父母帶著孩子去看診，父母描述症狀後，媽媽補充一句，「對了，昨天和今天我們有幫她做兩次快篩，是兩條線」，他趕緊問，「兩條線？」，媽媽貌似很肯定又安心地點頭，「是，總共兩條線」，他又進一步詢問「『總共』兩條線？」，媽媽這才解釋，「是，做了兩次快篩，都一條線，所以總共是兩條線」。

徐嘉賢醫師表示，這位媽媽很幽默，數學也很好，「只是這位媽媽不要一大早就考我數學，咖啡喝到一半，但精神都來了」，最後他建議父母如果症狀持續的話，要篩第三次，「到時候我會準備好計算機」。

此文一出，吸引不少網友熱烈討論，「好幽默，第三次變頭上三條線，很多次變斑馬線這樣」、「果然，數學不會就是不會⋯」、「醫師，我們全家五個人總共篩出6條線，但有2個人沒有篩，請問我們家有幾個人確診？」、「下次這對父母來：『我們三個人加起來做了11次快篩，總共14條線，請問我小孩確診的機率是多少？』」、「原來我學的數學是錯誤的」、「傻眼！辛苦醫生了！」、「我家小孩也是！媽媽我嚇歪連忙制止他們這樣說」、「我3歲多女兒也這麼說,原來她不孤單」、「這媽媽太可愛了」、「我真的笑歪了」。

有網友則稱讚醫生，「聽到兩條線沒彈到牆壁果然是練家子的」，徐嘉賢醫師則表示，因為已經很習慣遇到確診的病人，因此不怕遇到，「而且我們防護做得不錯，如果反應太大的話，反而患者會覺得很受傷」。