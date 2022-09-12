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氣喘藥優良胺非林錠冒黃斑 食藥署接8醫院通報啟動回收
食藥署今公布最新藥品回收訊息，由「優良化學製藥股份有限公司」生產的氣喘用藥「"優良"胺非林錠100毫克」，被通報未開封的白色藥錠上有「黃褐色髒汙」，疑製程出問題，食藥署公布回收批號「HF354」、約59萬顆的藥錠。
食藥署藥品組科長洪國登表示，「優良化學製藥股份有限公司」生產的「"優良"胺非林錠100毫克」，自8月中旬陸續接到有醫院通報，鋁箔完整未開封的情況之下，白色的藥錠上出現有黃褐色的髒汙，多達8間醫院通報，分布北中南、各層級醫療院所都有，由於藥品完整沒有開封，加上並非單一醫院的保存問題，目前懷疑是製程出了問題，故啟動回收。
洪國登說明，「"優良"胺非林錠100毫克」主成分為AMINOPHYLLINE （COROPHYLLIN），主要用於氣喘及支氣管痙攣，健保年用量約為300多萬顆，市占率約3成，此次出問題的批號為「HF354」，約59萬顆。
洪國登表示，經業者初步調查，該藥品前後批生產批號藥品並無類似問題，過去也沒有違規情形；食藥署已要求廠商應於10月1日前完成回收作業，並應繳交回收成果報告書及後續預防矯正措施。
食藥署提醒，民眾切勿自行任意停藥，如果對用藥有疑慮者，應儘速回診與醫師討論，處方其他適當藥品；也請各醫療院所、藥商、藥局配合辦理回收作業，立即停止調劑、供應。
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