畜牧業者：消費市場年輕化 + 價格高漲 豬肉漸被替代

根據中央畜產會最新公布的2021年養豬統計手冊顯示，和上一個統計年度相比，國人每人每年牛、雞等各種肉品的食用量都在增加，連最困難的食魚量都增多了，唯一衰退的是豬肉；畜牧業界認為，消費市場年輕化與豬肉價格上揚都有影響。

台灣養豬青年聯盟理事長張佑誠表示，國人少消費豬肉，這現象這幾年開始浮現，業者確實會很心慌，飼料價格高漲、成本增加，加上進口豬肉的競爭，都是目前養豬業者的面臨的壓力。

中華民國肉牛協會理事長、芸彰牧場場長張志名表示，肉類的整體消費是增加的，所有蛋白質肉類的生產成本都變貴了，和牛肉的價格距離拉得更近，豬肉消費就被替代到另外的市場去了；但若以牛肉而言，消費族群的轉變也是原因，老一輩不太吃牛，但年輕一輩愛吃，也願意消費，即使進口牛肉很多，國產牛的生產也略增，但整體國產牛的市佔率仍在下降，市場大多仍是進口牛的天下。

台中市養雞協會理事長陳佑澈表示，因為飼料價格高漲，所有的肉類價格都高，但雞肉依然是各種肉品中，相對便宜的肉品，雞肉最便宜，進口雞肉又更便宜，也因此餐飲加工都愛用，加上近年韓式炸雞在台灣崛起，因此雞肉相對受到消費者青睞。

這份統計當中，連推廣相對困難的食魚量，都比上一個調查年度多了1公斤；中華民國漁會總幹事林啟滄表示，雖然食魚量跟過去幾年相比仍算少，但這幾年政府跟漁業界不斷在學校推廣食魚教育還是有差，過去家長、學生擔心魚刺問題，就改用魚片、魚排、魚丁，也做三清(去鱗、去鰓、去內臟)供應給團膳，同時也讓料理方式更簡化，比如虱目魚柳、虱目魚排、水鯊、烏魚、鯛魚片、虱目魚丸等等，也都獲得支持與青睞，消費者接受度也因此提高。

根據中央畜產會最新公布的2021年養豬統計手冊顯示，2020年國人每人每年吃豬肉35.32公斤、牛肉7.14公斤、羊肉0.95公斤、禽肉43.03公斤，以及魚肉13.63公斤；相較於2019年豬肉36.84公斤、牛肉6.83公斤、羊0.94公斤、禽肉40.16公斤、魚肉12.68公斤。

拉長過去8年統計，整體國人食肉量跟2013年相比多了15公斤，這8年來牛肉成長48%、雞肉增加40%，豬肉增加1%幾乎沒變動。