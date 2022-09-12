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國人食肉板塊再變動 吃牛肉、雞肉增 唯豬肉消費衰退

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
國人食肉板塊再度變動，根據最新統計資料顯示，國人每人每年牛、雞等各種肉品的食用量都在增加，連最困難的食魚量都增多了，唯一衰退的是豬肉。本報資料照片
國人食肉板塊再度變動，根據最新統計資料顯示，國人每人每年牛、雞等各種肉品的食用量都在增加，連最困難的食魚量都增多了，唯一衰退的是豬肉。本報資料照片

國人食肉板塊再度變動，根據最新統計資料顯示，和上一個統計年度相比，國人每人每年牛、雞等各種肉品的食用量都在增加，連最困難的食魚量都增多了，唯一衰退的是豬肉；農委會分析，國人飲食西化，以及健康概念盛行，與白肉取代紅肉觀念轉換有關，豬肉被替代效應明顯。

根據中央畜產會最新公布的2021年養豬統計手冊顯示，2020年國人每人每年吃豬肉35.32公斤、牛肉7.14公斤、羊肉0.95公斤、禽肉43.03公斤，以及魚肉13.63公斤；相較於2019年豬肉36.84公斤、牛肉6.83公斤、羊0.94公斤、禽肉40.16公斤、魚肉12.68公斤。

報告中也顯示，拉長過去8年統計，整體國人食肉量跟2013年相比多了15公斤，這8年來牛肉成長48%、雞肉增加40%，豬肉增加1%幾乎沒變動。

2018年，國人吃雞肉量首度超過豬肉，到2020年幾乎所有蛋白質肉類食肉量都在增加，尤其禽肉一年增加近3公斤，唯有豬肉衰退4%，幾乎退到7、8年前的食肉量水準。

農委會畜牧處副處長江文全分析，國人食肉量與種類消長趨勢，與歐美先進國家的發展一致，牛肉需求增加主要在於飲食西化、以及世代差異，早年台灣農業社會影響，不少老一輩民眾因務農不吃牛，但隨著社會發展演進，40歲以下的族群吃牛肉消費觀念改變，加上飲食西化，因此吃牛肉的量也逐年增加。

江文全表示，國人受到健康飲食趨勢的影響，紅肉減少、禽肉消費增加，這也與開發國家趨勢一致，豬肉明顯被替代，他舉例，1996年豬肉人均消費最多40.92公斤，同年牛肉僅2.8公斤、禽肉30.49公斤、羊1.1公斤，近20年來豬肉、雞肉、牛肉趨勢變動很顯著；因為健康、健身觀念在年輕族群間盛行，舒肥雞肉、高蛋白質健身，雞肉消費明顯，相對對豬肉的消費也比較保守。

他說，台灣豬肉看起來脂肪層比較多，此外豬肉大多是中式料理方式，以年輕族群的生活節奏，要料理豬肉沒這麼方便，加上調理食品、即食產品開發，明顯雞肉多於豬肉，也影響到消費結構的改變。

江文全表示，整體蛋白質肉類的消費量，還是隨著消費需求調整改變，豬肉食肉量有微幅下降，但國內養豬頭數還是維持一定水準。

這份調查報告包括國產與進口肉品一併統計，是以國內生產量加上進口量，減去出口量，再除與國內人口數作為計算依據。

國人食肉板塊再度變動，根據最新統計資料顯示，和上一個統計年度相比，國人每人每年牛、雞等各種肉品的食用量都在增加，連最困難的食魚量都增多了，唯一衰退的是豬肉。截圖自2021年養豬統計手冊
國人食肉板塊再度變動，根據最新統計資料顯示，和上一個統計年度相比，國人每人每年牛、雞等各種肉品的食用量都在增加，連最困難的食魚量都增多了，唯一衰退的是豬肉。截圖自2021年養豬統計手冊

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