注意！嘉義鐵路高架化西正線臨時軌切換 部分車次誤點

中秋節月圓人團圓，許多人都會趁著中秋連假返鄉與親友團聚，邊吃烤肉、邊與家人閒話家常是再幸福不過的事！但是有些人可能和小編一樣，因為工作繁忙、外地唸書等個人因素無法在中秋節回家，不過一個人就算沒有朋友揪團

2022-09-12 10:26