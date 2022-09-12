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注意！嘉義鐵路高架化西正線臨時軌切換 部分車次誤點

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
111年9月17日部分列車區間延誤行駛表。台鐵局／提供
111年9月17日部分列車區間延誤行駛表。台鐵局／提供

台鐵局為因應政府「前瞻基礎建設計畫」之軌道建設及消除嘉義市區鐵路沿線兩側地區發展阻隔，提昇土地整體利用、均衡都市發展，訂於111年9月17日跨次日配合鐵道局辦理「牛稠溪橋至宏仁女中平交道段」西正線臨時軌切換作業。

台鐵局表示，這次切換將影響民雄站至嘉義站區間部分旅客列車，時間為9月17日夜間列車：自強號181車次及區間（快）車3272車次，共計2列次（詳見附表），各列次約延誤5至10分鐘。

台鐵局說，此案切換施工，部分旅客列車將延誤運轉，台鐵局將請各站加強播音並公告週知，請旅客見諒並多注意車站播音。

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