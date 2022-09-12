中秋節烤肉免揪團！盤點全台20大提供單人享用燒肉店

一個人可以去哪裡吃烤肉？

中秋節月圓人團圓，許多人都會趁著中秋連假返鄉與親友團聚，邊吃烤肉、邊與家人閒話家常是再幸福不過的事！但是有些人可能和小編一樣，因為工作繁忙、外地唸書等個人因素無法在中秋節回家，不過一個人就算沒有朋友揪團，也不能忘記好好度過屬於自己的中秋節！

今天《DailyVIew網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》尋找全台20大提供單人享用燒肉店，不用擔心一個人吃烤肉吃不完或是受到旁人異樣眼光，趕快跟著小編一起來看看有哪些好吃又能獨享的燒肉店吧～

image source:示意圖／pexels

No.10 樂軒和牛專門店

想要好好犒賞自己，不妨可以來「樂軒和牛專門店」享用頂級美味燒肉！樂軒和牛專門店除了適合親朋好友聚餐以外，其實也有推出實惠划算的「午間套餐」，不論是想吃日本A5和牛、西班牙國寶伊比利豬梅花，還是品嚐北海道大干貝、澎湖野生大明蝦，這裡通通都可以吃得到！

吃過午間套餐的網友分享，「用餐過程十分舒適，專屬桌邊服務，且每一道燒烤的手法都烤的剛剛好，如果是生日慶生，會有招待特別的小菜跟生日蛋糕」、「伊比利豬非常好吃，月間和牛牛舌也不錯」。

➩樂軒和牛專門店分店、訂位

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No.9 燒肉眾

知名連鎖燒肉品牌「燒肉眾」自從2011年創立以來便受到消費者青睞，不僅在燒肉眾一代店能獨享吃到飽，燒肉眾二代目平日午餐、平日晚餐與週六日都享有優惠，讓你可以同時品嚐松露蔥鹽牛舌、香烤法式豚小排、香醬炙烤翡翠貝的鮮甜美味，想吃燒肉卻吃不多的人也可以選擇單人燒肉定食。

消費者對於燒肉眾品質也讚譽有加，「燒肉定食超推，份量很多又很划算」、「服務品質超好，還會不定時提醒客人注意食物如何處理」。

➩燒肉眾分店、訂位

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No.8 one＆one燒肉

一人燒肉OK！伴隨「一人食」的概念在台灣逐漸盛行，one＆one燒肉也搭上這股熱潮，祭出舌尖跳耀盛合、海陸盛合、上等牛松阪豚等個人套餐，另推出獨家「專用型個人烤爐」，讓你在開心用餐之餘也不會帶走烤肉時的油煙味。

網友實地走訪品嚐後表示「升級套餐才有的『蛋拌蔥飯』蠻推的很好吃」、「牛肉烤完不柴很嫩，松阪豬又香又脆，搭配附上的醬料又是另一種味道」、「對一個人吃烤肉很友善，這次只有吃安格斯牛套餐就覺得蠻飽」。

➩one＆one燒肉分店、訂位

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No.7 Kintan Buffet金舌燒肉

想吃道地日本正統燒肉，又礙於疫情無法飛出國怎麼辦？現在來「Kintan Buffet金舌燒肉」就能直接享用！金舌燒肉主打高品質肉品與日本直輸獨家醬料，消費方式則分成599元至1,299元，依照價格不同分別可以吃到31品至77品燒肉與自助吧無限取用，對於無肉不歡的人來說超級幸褔～

網友對於Kintan Buffet金舌燒肉給予高度評價，「這間應該是我目前吃到品項最多的日本燒肉店，食材表現也都相當有水準」、「牛肉種類上很豐富吃得很高興，醃漬物跟泡菜種類很多，覺得很好吃，特別喜歡醃漬蕃茄」。

➩Kintan Buffet金舌燒肉訂位

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No.6 新村站著吃烤肉

說到韓國烤肉就會讓許多人聯想到「新村站著吃烤肉」！該品牌被列為「首爾未來遺產」，因消費者來店用餐時需繞著石油桶站著吃烤肉，在進駐台灣時就造成轟動，其中澳洲進口橫隔膜保留與韓國本店相同肉品來源的原汁原味，成為店內主打招牌，另外以韓國便利店形式提供各式小菜與白飯，一個人吃也能拿取自己喜歡且適量剛好的菜色，還能體驗道地韓式烤肉。

顧客也留言推薦，「厲害的燒烤技術，肥滋滋的五花肉烤得不會油膩，外皮酥脆帶點肥肉口感」、「覺得橫隔膜特別好吃，每次必點它」、「去過韓國的站著吃烤肉來回味的，跟韓國吃的一樣好吃」。

➩新村站著吃烤肉分店、訂位

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No.5 焼肉ライク（燒肉LIKE）

從日本東京來台插旗的知名一人燒肉品牌「焼肉ライク（燒肉LIKE）」是許多人選擇獨享烤肉的餐廳，店內推出牛五花、牛肩胛肉、橫隔膜套餐，若是不能吃牛肉，還有豬五花、松阪豬、雞腿肉等搭配組合可供消費者選擇。

有網友對此分享，「初訪感覺還不錯，不愧是排隊名店，肉的部分處理得很好，香味四溢，會令人回味再三，貼心的是這家店也很適合一個人豪邁吃肉，看到許多男男女女一個人大快朵頤，不尷尬也能盡情享用美食」、「適合一人用餐的日式燒肉店太棒了，簡直是獨自用餐愛好者的福音！」

➩ 焼肉ライク（燒肉LIKE）分店

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No.4 札卡燒肉

位於台中逢甲的「札卡燒肉」也是許多網友推薦的單人獨享燒肉口袋名單！該店推出全台第一個「輸送帶燒肉」，將你點好的餐點用輸送帶完美送達你的座位，顧客可選擇300元、500元、700元套餐，每個人都有獨立吧台與烤爐，套餐另附湯品、副餐、沙拉、甜點、特色小菜及飲料。

不少專程前來札卡燒肉用餐的人回應，「肉質算很新鮮，不會有肉腥味，有很多種肉品，每一種口感都不同，有嚼勁的、有軟嫩的，處理的方式也都不同」、「完全不輸屋馬、茶六，我只能吃豬肉、朋友喜歡吃牛肉，終於可以自己點自己喜歡吃的了，價格也很可以，環境我也好喜歡」。

➩札卡燒肉訂位

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No.3 胡同燒肉

2005年創立的「胡同燒肉」連續三年獲得《The Miele Guide》亞洲美食評鑑指南肯定，不只可以吃到日本A5級黑毛和牛、西班牙伊比利豬、紐西蘭小羊肉，魚蝦蟹、干貝及台灣原產肉品都能飽嚐！這裡除了可以與同事、家人聚餐，一個人的時候也能坐在吧檯獨自感受料理的美味～

網友對於胡同燒肉表示，「胡同燒肉最棒的就是桌邊服務，完全不用考驗烤肉技術，因為疫情更直接幫你烤好分好直接上桌」、「這裡的安格斯黑牛牛五花油脂分布非常均勻，烤起來完全不需要沾醬就非常美味！」、「海帶蛋花湯跟金針菇湯超好喝，山藥跟櫛瓜必點」。

➩胡同燒肉分店、訂位

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No.2 乾杯燒肉居酒屋／老乾杯

乾杯集團旗下的乾杯燒肉居酒屋與老乾杯也是中秋節選擇烤肉的好去處！乾杯燒肉居酒屋氣氛活潑熱鬧，有牛排猜猜看、八點乾杯等活動，老乾杯則相對為「成熟大人的聖地」，兩品牌皆嚴選日本和牛與澳洲和牛，經過40天熟成管理鎖住牛肉風味，平日也推出午間套餐，就算獨自一人也能享用高級美食。

網友對於乾杯的午間套餐也發文分享，「種類搭配蠻多的，有各種和牛盛合、和牛牛排牛五花、伊比利豬、霜降豬等，價格依照份量分為100克跟200克，最貴的也只要799元」、「一個人只需300元到400元就可以吃到高品質的和牛燒肉，而且還附喝到飽的熱高湯與飲料」。

➩乾杯燒肉居酒屋分店、訂位

➩老乾杯分店、訂位

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No.1 焼肉スマイル（燒肉Smile）

焼肉スマイル（燒肉Smile）為體現日本職人精神，歷時三年籌備研發，將獨特燒肉文化帶回台灣，目前在全台已開設14家分店，從挑選肉品、醬汁搭配皆嚴格把關，不僅有肉質柔嫩的日本和牛、嚴選優質安心好豬及黑金鑽烏骨雞，也能自由搭配菜色，讓每位顧客來到這裡都能品嚐好吃的燒肉餐點。



網友對於燒肉Smile寫下評價，「蝦子已經是剝好的，個人給予特別高的評價，鱸魚菲力、烏骨雞、牛肋間條、豬肋條都很好吃」、「上餐速度算快，一人一烤爐，就算個人前來用餐也不尷尬」、「以這個價位來說肉質很不錯，配菜的泡菜很好吃，醬汁或著醃過的肉都很美味」。

➩焼肉スマイル（燒肉Smile）分店、訂位

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2021年09月07日至2022年09月06日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『單人享用燒肉店』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統