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天生O型腿膝蓋痛到要吃止痛藥 截骨矯正解她痛苦又增高

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
澄清醫院中港院區骨科醫師王稚暉。圖／澄清醫院中港院區提供
澄清醫院中港院區骨科醫師王稚暉。圖／澄清醫院中港院區提供

1名51歲婦人有天生雙腳O型腿，從來不敢穿短裙，近年走路時膝蓋都痛到舉步維艱，只能靠吃止痛藥緩解。後來接受高位脛骨截骨矯正手術後，不但雙腳都挺直，還增高了兩公分，這才穿起短裙，快樂工作。

澄清醫院中港院區骨科醫師王稚暉說，婦人因天生雙腳嚴重膝內翻O型腿，且工作又得長時間走路與站立，身體重心由膝蓋「內側」承受，久而久之因膝蓋受力不平均，造成膝蓋內側磨損發炎，受疼痛困擾多年，最怕下樓梯，最近更嚴重到連走平地都困難。

他說，患者接受過復健治療、關節內玻尿酸注射等，都未有明顯效果，但X光檢查發現膝關節外側是健康的，於是建議她接受高位脛骨截骨矯正手術，無需做全人工膝關節置換，她才鼓起勇氣接受此新技術的手術治療。

王稚暉說，高位脛骨截骨矯正手術，首先透過電腦斷層，模擬患者膝蓋上下肢的真實樣貌，經由最新電腦技術計算，精準量測出需要矯正的角度，再藉由3D列印技術，把校準的模板打印出來，於手術中透過模板精準切割，透過力線的改變，把下肢承重重心轉移至健康側。在骨頭缺損處，填上人工骨及骨頭生長因子，最後再用鋼板做支撐。

他說，天生膝內翻或膝外翻，因為走路姿態的長期影響，很有可能到中年時會造成膝蓋的磨損，罹患退化性膝關節炎，嚴重時恐需做全人工膝關節置換手術，所幸目前已醫術已發展到可進行高位脛骨截骨矯正手術，對患者來說，可保留下完整的膝蓋。尤其，對年紀較輕又是雙膝關節內翻的患者，並不建議太早做全人工膝關節置換手術。

這位婦人在接受保膝矯正手術後，經減重、復健一段時間後回診，她刻意穿著短裙走進診間，在診間來回走了幾次，秀出她挺直的雙腳，看起來完全沒有O型腿情形。

婦人術前嚴重膝內翻（左），術後兩腳恢復正常（右）。圖／澄清醫院中港院區提供
婦人術前嚴重膝內翻（左），術後兩腳恢復正常（右）。圖／澄清醫院中港院區提供

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