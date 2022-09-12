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新颱風接力「梅花」！「莫柏」今生成、一熱帶擾動發展中 吳德榮：颱風發展活躍期

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
根據中央氣象局的「路徑潛勢預測圖」，今、明(12、13日)由於導引氣流偏弱，「梅花」在石垣島附近，緩慢北上；14日逐漸加速、轉向北北西。截圖自中央氣象局
根據中央氣象局的「路徑潛勢預測圖」，今、明(12、13日)由於導引氣流偏弱，「梅花」在石垣島附近，緩慢北上；14日逐漸加速、轉向北北西。截圖自中央氣象局

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，根據中央氣象局的「路徑潛勢預測圖」，今、明(12、13日)由於導引氣流偏弱，「梅花」在石垣島附近，緩慢北上；14日逐漸加速、轉向北北西。

吳德榮表示，潛勢預測的「機率範圍」已略縮小，顯示「不確定性」減小。以目前「梅花」的預報資料而言，暴風圈觸及陸地的機率降低，但仍應持續觀察。熱帶性低壓在日本東南方遠海，今將發展成第13號颱風「莫柏」，向東北轉北進行，非常遙遠，對台無影響。兩者之間有另一熱帶擾動，也有發展成颱風的趨勢。顯示目前「西北太平洋」正處於颱風發展的活躍期。

中央氣象局表示，受到梅花颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，今(12)日新北市山區有局部豪雨或大豪雨發生的機率，桃園市及宜蘭縣山區有局部大雨或豪雨，苗栗以北、宜蘭地區及台中、南投山區有局部大雨發生的機率，請注意強陣風、坍方、落石及溪水暴漲。大豪雨地區為新北市山區。

吳德榮說，今日至週三(14日)晨，「梅花」外圍環流影響，沿海風力強，北部、東北部山區有大量降雨，北部、東北部平地及中部山區亦有明顯降雨，皆應注意防範；其他地區受影響相對較小，偶有局部短暫降雨的機率；北台白天轉涼，中南部高溫略降。今日各地區氣溫：北部22至28度，中部23至33度，南部23至34度，東部21至34度。

他表示，週三白天起「梅花」逐漸遠離，降雨趨緩，天氣好轉，氣溫升。週四至下週日(15至18日)天氣恢復穩定，各地大多晴時多雲，山區午後偶有局部短暫陣雨的機率，白天氣溫回升至33至35度，早晚略偏涼，日夜溫差大。

中央氣象局表示，受到梅花颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，今(12)日新北市山區有局部豪雨或大豪雨發生的機率，桃園市及宜蘭縣山區有局部大雨或豪雨，苗栗以北、宜蘭地區及台中、南投山區有局部大雨發生的機率，請注意強陣風、坍方、落石及溪水暴漲。大豪雨地區為新北市山區。截圖自中央氣象局
中央氣象局表示，受到梅花颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，今(12)日新北市山區有局部豪雨或大豪雨發生的機率，桃園市及宜蘭縣山區有局部大雨或豪雨，苗栗以北、宜蘭地區及台中、南投山區有局部大雨發生的機率，請注意強陣風、坍方、落石及溪水暴漲。大豪雨地區為新北市山區。截圖自中央氣象局

梅花 豪雨

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