梅花逼近台灣 周一慎防豪雨及短延時強降雨

中度颱風梅花逼近台灣，中央氣象局持續對北部海面、東北部海面、東南部海面發布海上警報，氣象局表示，梅花周一、二最接近台灣，沿海將有強陣風，北部、東北部是最主要降雨區域，慎防豪雨跟短延時強降雨，其他地方也有陣雨。

氣象局觀測，梅花颱風昨晚11時位置在台北東南東方約320公里海面上，以每小時7公里速度，向北北西進行。近中心最大風速每秒43公尺，約每小時155公里，相當於14級風，瞬間最大陣風每秒53公，約每小時191公里，相當於16級風。七級風暴風半徑150公里，十級風暴風半徑50公里。

氣象局簡任技正伍婉華表示，預估梅花將以緩慢速度從東方海面慢慢北上，台灣受到颱風暴風圈影響，東半部海面風浪明顯增大，明天風力更強，東南部海面、東部海面已經有三到四米長浪，未來基隆北海岸、東半部、綠島、蘭嶼、恆春半島、馬祖會有長浪，情況持續到周三，海面及海邊活動要留意。

伍婉華表示，今天外圍環流影響，北部、東北部整天降雨，中部也有零星降雨，但最主要降雨區域在北台灣，山區又比平地大，今天新北烏來累積324.5毫米雨量為最多，第二為桃園復興236毫米，都達到豪雨標準；宜蘭、新竹縣、台中市、苗栗也有局部豪雨。

伍婉華表示，颱風緩慢向北移動，外圍環流帶來一波波雲系，可能有瞬時短延時強降雨，北部、東北部明天整天陣雨，會有短延時強降雨，其他各地斷斷續續下雨，有時會有瞬間降雨。

氣象局已經發布豪雨特報提醒，今晚到明天新北山區有局部大豪雨，桃園山區也曾有局部豪雨，基隆北海岸、宜蘭、新北、苗栗、台北山區、台中山區、南投山區也有局部大雨。

此外昨天下午到目前為止，沿海出現強陣風，包括台中、彰化、雲林、台北及桃園、花蓮、澎湖都有八級強陣風。周一強陣風狀況將更明顯，宜蘭沿海、西半部沿海地區、澎湖、馬祖都有八到九級強陣風 。