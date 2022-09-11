影／颱風天仍到大豹溪畔烤肉 山洪暴發影片怵目驚心

氣象局持續發布梅花颱風的海上警報和豪雨特報，今天卻還是有民眾到新北市三峽區大豹溪流域烤肉，近午山洪暴發，幸好國家級警報及時發布，現場也有紅十字會人員協助疏散，沒有人員傷亡。今晚有人將洪水影片上傳網路，景象很嚇人。

今晚稍早有人將標題為「大豹溪千鈞一髮之際」或「大豹溪中秋烤肉驚魂記」的4分多鐘影片，發布在爆料公社等臉書社團。影片拍攝地點在三峽區大豹溪畔蟾蜍山谷烤肉區。

畫面中洶湧黃色溪水從上游滾滾而下，迅速漫淹河岸，冒雨烤肉民眾倉皇被疏散，但還是有人想折返搶收隨身物品被勸阻，錄影的人不斷高喊：「人命比較重要，東西不要了，太危險！」河水暴漲隨即沖走帳篷、烤肉架、桌椅等物，景象很驚人。

新北市消防局第五救災救護大隊指出，近期大豹溪、北勢溪等水域遊憩熱點，周末例假日都有安排消防隊和民間救難團體駐點守望。今天上午11時20分左右，大豹溪上游便已通報溪水變濁恐有山洪，國家級警報11時24分發布簡訊提醒疏散。