全國前十雨量站烏來占六 農委會發布崩塌警戒籲做避難

中颱「梅花」來勢洶洶，新北烏來多處發生淹水情形，瀑布滾滾黃流、河川波濤洶湧。農委會在晚間發布崩塌警戒區預報，地方政府應做疏散勸告；烏來區長周守信表示，還沒到強制撤離標準，目前採彈性措施，有兩至三戶住在溪邊蠻擔心的，因此已派員開設收容所，讓有需要的民眾避難。

據中央氣象局統計全台測雨站資訊，測得全國前十大雨量站點中，烏來區就佔六處，再加上當地族人下午便陸續傳出當地淹水情況，引發關注。農委會在晚間9時30分發布「梅花颱風土石流及大規模崩塌警戒區預報」，表示有2條土石流黃色警戒，分布於新北市烏來區信賢里，地方政府應做疏散避難勸告。

周守信表示，目前還沒二級開設，沒到強制撤離的等級，因此公所採彈性作法，公所開設活動中心供有需求民眾撤離使用。目前烏紗溪水位的確有點高，但還沒到很大威脅，其中有兩戶就住在旁邊，因石頭撞擊擋土牆的聲音滿大，家中又有兩名小孩，所以比較擔心，希望能夠撤離。