快訊

光刻機巨頭ASML擴增大陸員工 人數已超1500人

傳英女王改遺囑 價值34億珠寶給「她」

美國聯準會「鷹」風陣陣 央行總裁楊金龍：台灣經濟前景三隱憂

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全國前十雨量站烏來占六 農委會發布崩塌警戒籲做避難

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
「梅花」帶來豐沛雨量，新北烏來山區不少民眾都分享當地情況，不只烏來瀑布滾滾黃流，河道上也波濤洶湧。圖／部落族人提供
「梅花」帶來豐沛雨量，新北烏來山區不少民眾都分享當地情況，不只烏來瀑布滾滾黃流，河道上也波濤洶湧。圖／部落族人提供

中颱「梅花」來勢洶洶，新北烏來多處發生淹水情形，瀑布滾滾黃流、河川波濤洶湧。農委會在晚間發布崩塌警戒區預報，地方政府應做疏散勸告；烏來區長周守信表示，還沒到強制撤離標準，目前採彈性措施，有兩至三戶住在溪邊蠻擔心的，因此已派員開設收容所，讓有需要的民眾避難。

據中央氣象局統計全台測雨站資訊，測得全國前十大雨量站點中，烏來區就佔六處，再加上當地族人下午便陸續傳出當地淹水情況，引發關注。農委會在晚間9時30分發布「梅花颱風土石流及大規模崩塌警戒區預報」，表示有2條土石流黃色警戒，分布於新北市烏來區信賢里，地方政府應做疏散避難勸告。

周守信表示，目前還沒二級開設，沒到強制撤離的等級，因此公所採彈性作法，公所開設活動中心供有需求民眾撤離使用。目前烏紗溪水位的確有點高，但還沒到很大威脅，其中有兩戶就住在旁邊，因石頭撞擊擋土牆的聲音滿大，家中又有兩名小孩，所以比較擔心，希望能夠撤離。

周守信指出，信賢里剛好有兩位公所人員居住在當地，就在當地開設活動中心做收容所，寢具與相關生活用品也都準備好，讓有需要的民眾前往，目前是有三戶居民前往。

據中央氣象局統計全台測雨站資訊，測得全國前十大雨量站點中，烏來區就佔六處，再加上當地族人下午便陸續傳出當地淹水情況，引發關注。圖／取自中央氣象局
據中央氣象局統計全台測雨站資訊，測得全國前十大雨量站點中，烏來區就佔六處，再加上當地族人下午便陸續傳出當地淹水情況，引發關注。圖／取自中央氣象局
「梅花」帶來豐沛雨量，新北烏來山區不少民眾都分享當地情況，大馬路淹了半個輪胎高，有如河流水道。圖／部落族人提供
「梅花」帶來豐沛雨量，新北烏來山區不少民眾都分享當地情況，大馬路淹了半個輪胎高，有如河流水道。圖／部落族人提供
「梅花」帶來豐沛雨量，新北烏來山區不少民眾都分享當地情況，不只烏來瀑布滾滾黃流，河道上也波濤洶湧。圖／部落族人提供
「梅花」帶來豐沛雨量，新北烏來山區不少民眾都分享當地情況，不只烏來瀑布滾滾黃流，河道上也波濤洶湧。圖／部落族人提供

烏來 雨量 颱風

延伸閱讀

颱風梅花外圍帶來烏來大雨 新北將關閉3處水門

梅花颱風一路向北 浙江沿海將掀10公尺巨浪

宏碁農委會案擠牙膏？鄭運鵬：張善政自己造成

張善政談研究案：農業電子化先驅 多保密條款

相關新聞

中颱梅花外圍環流發威 明後兩天影響最大、雨勢緩和等這天

中度颱風「梅花」威脅台灣，中央氣象局今天發布海上警報，預估明後兩天最接近台灣，外圍環流將影響台灣天氣，北部、東北部整天有...

中秋晚會跳艷舞乳貼阿公 醫曝「能增加免疫力」

桃園榮民之家為紓解長輩過節孤獨感，相隔2年舉辦中秋晚會，找來勁歌熱舞團，舞者在熱舞過程中動作大膽，乳貼阿公跳艷舞，影片傳...

一張圖看天氣！梅花颱風暴風圈逼進 外圍環流明起影響台灣

中央氣象局預報，梅花颱風從台灣東邊海面通過，已經發布海上颱風警報，12日、13日最接近台灣；北部宜蘭防豪雨，沿海陣風、長...

梅花颱風明後天最接近台灣 兩區域將有瞬間強降雨

中央氣象局今天上午已針對梅花颱風發布海上警報，預估明後兩天最接近台灣，屆時外圍環流將影響台灣天氣，北部、東北部將有整天降...

梅花颱風今晚逼近台灣 兩公路可能預警性封閉

梅花颱風今晚將逐漸影響台灣北部及東北部地區，公路總局表示，將視風雨狀況發布預警警戒作為，為維用路人安全將逐級提升警戒作業...

田馥甄感冒失聲...聲帶注射類固醇真有效？醫師：需48小時不說話

歌手田馥甄（Hebe）原定9月9日起至12日於高雄巨蛋舉辦4場「一一」巡演，但後來緊急公佈因田馥甄感冒嚴重失聲，本來已經...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。