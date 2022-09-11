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全國前十雨量站烏來占六 農委會發布崩塌警戒籲做避難
中颱「梅花」來勢洶洶，新北烏來多處發生淹水情形，瀑布滾滾黃流、河川波濤洶湧。農委會在晚間發布崩塌警戒區預報，地方政府應做疏散勸告；烏來區長周守信表示，還沒到強制撤離標準，目前採彈性措施，有兩至三戶住在溪邊蠻擔心的，因此已派員開設收容所，讓有需要的民眾避難。
據中央氣象局統計全台測雨站資訊，測得全國前十大雨量站點中，烏來區就佔六處，再加上當地族人下午便陸續傳出當地淹水情況，引發關注。農委會在晚間9時30分發布「梅花颱風土石流及大規模崩塌警戒區預報」，表示有2條土石流黃色警戒，分布於新北市烏來區信賢里，地方政府應做疏散避難勸告。
周守信表示，目前還沒二級開設，沒到強制撤離的等級，因此公所採彈性作法，公所開設活動中心供有需求民眾撤離使用。目前烏紗溪水位的確有點高，但還沒到很大威脅，其中有兩戶就住在旁邊，因石頭撞擊擋土牆的聲音滿大，家中又有兩名小孩，所以比較擔心，希望能夠撤離。
周守信指出，信賢里剛好有兩位公所人員居住在當地，就在當地開設活動中心做收容所，寢具與相關生活用品也都準備好，讓有需要的民眾前往，目前是有三戶居民前往。
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